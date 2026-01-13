"Os cidadãos dos EUA devem sair do Irão agora", apela embaixada

“Os cidadãos dos EUA devem sair do Irão agora. Considerem deixar o Irão por terra para a Turquia ou para a Arménia, se tal for seguro”, refere a representação diplomática, em comunicado.

Os norte-americanos no Irão são aconselhados a sair por via terrestre para a Turquia ou para a Arménia.

Os Estados Unidos pediram esta terça-feira aos seus cidadãos que abandonem imediatamente o Irão.

O Irão está atualmente a atravessar as maiores manifestações antigovernamentais dos últimos anos, numa altura em que a administração do Presidente Donald Trump pondera a forma de responder à situação no país do Médio Oriente.

Esta terça-feira, numa publicação na rede social Truth Social, o Presidente Donald Trump garantiu que "a ajuda está a caminho" para o povo iraniano e apela a que as manifestações da rua continuem.



"Tomem conta das vossas instituições! Guardem os nomes dos assassinos e dos abusadores. Vão pagar um grande preço", escreveu.



Cerca de duas mil pessoas já terão morrido durante os protestos que afetam o Irão nos últimos dias.

Os números foram avançados por um oficial do regime de Teerão que, citado pela Reuters, alega que as mortes quer de manifestantes quer de elementos das força de segurança são da responsabilidade de terroristas.