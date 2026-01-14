Alemanha também envia militares para a ​Gronelândia

A Alemanha vai enviar ainda esta semana os seus primeiros soldados para a Gronelândia, avançou esta quarta-feira o jornal Bild. Trata-se de uma força de reconhecimento.



A notícia é conhecida depois de Suécia e Noruega terem anunciado iniciativas semelhantes, em resposta às ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, para que os Estados Unidos assumam o controlo da região autónoma que faz parte da Dinamarca.

Segundo o jornal Bild, a missão de reconhecimento poderá arrancar já na quinta-feira, citando fontes do Governo alemão e do parlamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os países europeus tomam posição no dia em que decorreu em Washington um encontro entre a Administração norte-americana e os ministros dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca e da Gronelândia.

Antes da reunião de alto nível, a Dinamarca anunciou que vai reforçar a presença militar na Gronelândia e insistir no reforço da NATO no Ártico, afirmou o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa dinamarquês.

“Continuaremos a reforçar a nossa presença militar na Gronelândia, mas iremos também insistir no seio da NATO em mais exercícios e numa presença acrescida da Aliança no Ártico”, disse Troels Lund Poulsen.

Entretanto, os líderes do Parlamento Europeu apelaram esta quarta-feira à Comissão Europeia e aos Estados-membros para que ofereçam um “apoio concreto e tangível” à Gronelândia e à Dinamarca, ao mesmo tempo que condenaram as exigências dos Estados Unidos para assumir o controlo da Gronelândia.

“Declarações feitas pela administração Trump sobre a Gronelândia constituem um desafio flagrante ao direito internacional, aos princípios da Carta das Nações Unidas e à soberania e integridade territorial de um aliado da NATO”, afirmaram os líderes dos grupos políticos do Parlamento Europeu, num comunicado conjunto.

“A segurança do Ártico é uma prioridade estratégica para a União Europeia e estamos firmemente empenhados em protegê-la”, acrescentaram.