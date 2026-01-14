​Casa de jornalista alvo de buscas nos Estados Unidos

14 jan, 2026 - 16:39 • Cristina Nascimento
O departamento de Justiça e o FBI fizeram buscas em casa de uma jornalista do “Washington Post” que estava a “obter e a divulgar informações confidenciais junto de um prestador de serviços do Pentágono”, revelou a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi.
De acordo com Bondi, que abordou o assunto através da rede social X, a operação decorreu na semana passada, a pedido do Departamento de Guerra.
A publicação da procuradora foi feita depois do jornal “New York Times” ter dado conta da realização das buscas.
This past week, at the request of the Department of War, the Department of Justice and FBI executed a search warrant at the home of a Washington Post journalist who was obtaining and reporting classified and illegally leaked information from a Pentagon contractor. The leaker is…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 14, 2026
Ainda segundo Pam Bondi, a pessoa que alegadamente fornecia as informações confidenciais está detida.
“A divulgação de informações confidenciais coloca em grave risco a segurança nacional dos Estados Unidos e a segurança dos nossos heróis militares. O Presidente Trump tem tolerância zero para com isso e continuará a reprimir agressivamente esses atos ilegais no futuro”, acrescenta Bondi.
A jornalista cuja casa foi revistada é Hannah Natanson. Natanson tem acompanhado os trabalhos da administração Trump e tem dado conta, por um lado, do despedimento de funcionários federais e, por outro, a orientação que tem sido dada para os trabalhadores que permanecem darem prioridade à execução da agenda de Trump.
De acordo com o jornal New York Times, a administração do “Washington Post” está a acompanhar o caso.
Investigators told the reporter that she is not the focus of the probe.— The Washington Post (@washingtonpost) January 14, 2026
The warrant said law enforcement was investigating a system administrator in Maryland who has been accused of taking home classified intelligence reports. https://t.co/2nNkqXT3QQ pic.twitter.com/L0Mrsn7cr6