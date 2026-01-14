Ouvir
EUA

​Casa de jornalista alvo de buscas nos Estados Unidos

14 jan, 2026 - 16:39 • Cristina Nascimento

Em causa estará a alegada divulgação de informações confidenciais. Procuradora-Geral dos EUA informa existir uma pessoa detida.

O departamento de Justiça e o FBI fizeram buscas em casa de uma jornalista do “Washington Post” que estava a “obter e a divulgar informações confidenciais junto de um prestador de serviços do Pentágono”, revelou a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi.

De acordo com Bondi, que abordou o assunto através da rede social X, a operação decorreu na semana passada, a pedido do Departamento de Guerra.

A publicação da procuradora foi feita depois do jornal “New York Times” ter dado conta da realização das buscas.

Ainda segundo Pam Bondi, a pessoa que alegadamente fornecia as informações confidenciais está detida.

“A divulgação de informações confidenciais coloca em grave risco a segurança nacional dos Estados Unidos e a segurança dos nossos heróis militares. O Presidente Trump tem tolerância zero para com isso e continuará a reprimir agressivamente esses atos ilegais no futuro”, acrescenta Bondi.

A jornalista cuja casa foi revistada é Hannah Natanson. Natanson tem acompanhado os trabalhos da administração Trump e tem dado conta, por um lado, do despedimento de funcionários federais e, por outro, a orientação que tem sido dada para os trabalhadores que permanecem darem prioridade à execução da agenda de Trump.

De acordo com o jornal New York Times, a administração do “Washington Post” está a acompanhar o caso.

“Os investigadores disseram à jornalista que ela não é o alvo da investigação. O mandado refere que as autoridades estão a investigar um administrador de sistemas no estado de Maryland, acusado de levar para casa relatórios de informações classificadas”, afirmou o jornal na rede social X.

