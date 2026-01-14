EUA anunciam o lançamento da segunda fase do plano para Gaza

14 jan, 2026 - 16:55 • Reuters
O enviado especial do Presidente norte-americano Donald Trump, Steve Witkoff, anunciou esta quarta-feira o lançamento da segunda fase do plano para pôr fim ao conflito em Gaza, com o estabelecimento de uma administração palestiniana tecnocrata no enclave.
“Os Estados Unidos esperam que o Hamas cumpra integralmente as suas obrigações, incluindo a devolução imediata do último refém falecido. O incumprimento terá consequências graves”, escreveu Witkoff numa publicação na rede social X.