Em Destaque
Médio Oriente

EUA anunciam o lançamento da segunda fase do plano para Gaza

14 jan, 2026 - 16:55 • Reuters

“Os Estados Unidos esperam que o Hamas cumpra integralmente as suas obrigações", disse Witkoff.

O enviado especial do Presidente norte-americano Donald Trump, Steve Witkoff, anunciou esta quarta-feira o lançamento da segunda fase do plano para pôr fim ao conflito em Gaza, com o estabelecimento de uma administração palestiniana tecnocrata no enclave.

“Os Estados Unidos esperam que o Hamas cumpra integralmente as suas obrigações, incluindo a devolução imediata do último refém falecido. O incumprimento terá consequências graves”, escreveu Witkoff numa publicação na rede social X.

