EUA e Reino Unido retiram tropas de bases importantes no Médio Oriente

Os EUA estão a ordenar a retirada de tropas de bases importantes no Médio Oriente como medida de precaução, avança a Agência Reuters, citando uma "autoridade norte-americana", sob anonimato.

A revelação surge após declarações de um alto funcionário iraniano também à Reuters, esta quarta-feira, que indicava que Teerão tinha avisado os países vizinhos que albergam tropas norte-americanas que atacaria as bases caso Washington atacasse o país.

Como consequência, e em comunicado, o Qatar informou que foram "tomadas medidas preventivas" na base aérea de Al Udeid, gerida pelos EUA, "em resposta às atuais tensões regionais".

O Qatar afirmou na quarta-feira que foram tomadas medidas preventivas na Base Aérea de Al Udeid, administrada pelos EUA, incluindo a saída de parte do pessoal, devido ao aumento das tensões regionais, segundo o seu Gabinete de Imprensa Internacional. A base em questão tem cerca de 10 mil soldados norte-americanos e é a maior base dos EUA na região.

O gabinete disse que as medidas fazem parte de um esforço mais amplo para salvaguardar a segurança dos cidadãos e dos residentes e para proteger as infraestruturas críticas e as instalações militares, acrescentando que quaisquer novos destacamentos serão anunciados através dos canais oficiais.

Reino Unido também estão a retirar funcionários de base no Qatar

Três diplomatas disseram que alguns militares foram instruídos para abandonar a base de Al Udeid, embora não houvesse sinais imediatos de um grande número de tropas a serem transportadas de autocarro para um estádio de futebol e um centro comercial, como ocorreu horas antes de um ataque com mísseis iranianos no ano passado.

Também o Reino Unido está a retirar parte do seu pessoal de uma base aérea no Qatar, antecipando-se a possíveis ataques dos Estados Unidos, informou esta quarta-feira o jornal britânico i, citado pela agência Reuters.

Dois responsáveis europeus disseram que uma intervenção militar dos EUA no Irão parecia provável, com um deles a afirmar que poderia ocorrer nas próximas 24 horas. Um responsável israelita disse ainda que parecia que Trump tinha tomado a decisão de intervir, embora o alcance e o momento ainda não tivessem sido esclarecidos.

Trump ameaçou repetidamente intervir em apoio dos manifestantes no Irão, onde milhares de pessoas foram mortas numa repressão dos protestos contra o regime clerical.

[Notícia atualizada às 16h58 de 14 de janeiro de 2026 para adicionar decisão posterior do Reino Unido]