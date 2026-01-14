Ouvir
EUA retiram tropas de bases importantes no Médio Oriente

14 jan, 2026 - 14:29 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Qatar já confirmou estar a tomar "medidas preventivas" em Al Udei, incluindo a saída de parte do pessoal. Esta base é gerida pelos EUA e alberga cerca de 10 mil soldados norte-americanos.

Os EUA estão a ordenar a retirada de tropas de bases importantes no Médio Oriente como medida de precaução, avança a Agência Reuters, citando uma "autoridade norte-americana", sob anonimato.

A revelação surge após declarações de um alto funcionário iraniano também à Reuters, esta quarta-feira, que indicava que Teerão tinha avisado os países vizinhos que albergam tropas norte-americanas que atacaria as bases caso Washington atacasse o país.

Como consequência, e em comunicado, o Qatar informou que foram "tomadas medidas preventivas" na base aérea de Al Udeid, gerida pelos EUA, devido às tensões regionais.

O Qatar afirmou na quarta-feira que foram tomadas medidas preventivas na Base Aérea de Al Udeid, administrada pelos EUA, incluindo a saída de parte do pessoal, devido ao aumento das tensões regionais, segundo o seu Gabinete de Imprensa Internacional. A base em questão tem cerca de 10 mil soldados norte-americanos.

O gabinete disse que as medidas fazem parte de um esforço mais amplo para salvaguardar a segurança dos cidadãos e dos residentes e para proteger as infraestruturas críticas e as instalações militares, acrescentando que quaisquer novos destacamentos serão anunciados através dos canais oficiais.

