Em Destaque
Segurança

EUA suspendem vistos para 75 países na próxima semana

14 jan, 2026 - 15:30 • Reuters

A administração Trump vai suspender todo o processamento de vistos para visitantes provenientes de 75 países a partir de 21 de janeiro, noticiou esta quarta-feira a Fox News, citando um memorando do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Somália, Rússia, Irão, Afeganistão, Brasil, Nigéria e Tailândia estão entre os países afetados, segundo a mesma fonte.

Ainda segundo a Fox News, foram dadas instruções às embaixadas norte-americanas para recusarem vistos ao abrigo da legislação em vigor, enquanto o departamento reavalia os seus procedimentos. Não foi indicado qualquer prazo.

A suspensão agora noticiada surge no contexto da ampla repressão à imigração levada a cabo pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que tomou posse em janeiro do ano passado.

Em novembro, Trump tinha prometido “suspender permanentemente” a migração proveniente de todos os “países do Terceiro Mundo”, na sequência de um tiroteio perto da Casa Branca protagonizado por um cidadão afegão, que resultou na morte de um membro da Guarda Nacional.

