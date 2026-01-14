Irão encerra espaço aéreo

O Irão encerrou esta quarta-feira o seu espaço aéreo à generalidade dos voos, avançou o site de monitorização de tráfego aéreo Flightradar24.

A excepção são as ligações internacionais de e para o país do Golfo Pérsico, mediante autorização especial.

Encerramento do espaço aéreo acontece numa altura em que pode estar iminente um ataque dos Estados Unidos contra o regime de Teerão.



Os Estados Unidos estão a ordenar a retirada de tropas de bases importantes no Médio Oriente como medida de precaução, avançou esta quarta-feira a agência Reuters, citando uma "autoridade norte-americana", sob anonimato.



A revelação surge após declarações de um alto funcionário iraniano também à Reuters, esta quarta-feira, que indicava que Teerão tinha avisado os países vizinhos que albergam tropas norte-americanas que atacaria as bases caso Washington atacasse o país.



[em atualização]