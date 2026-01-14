Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Irão encerra espaço aéreo

14 jan, 2026 - 23:36 • Ricardo Vieira, com Reuters

Medida acontece numa altura em que pode estar iminente um ataque dos Estados Unidos contra o regime de Teerão.

A+ / A-

O Irão encerrou esta quarta-feira o seu espaço aéreo à generalidade dos voos, avançou o site de monitorização de tráfego aéreo Flightradar24.

A excepção são as ligações internacionais de e para o país do Golfo Pérsico, mediante autorização especial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Encerramento do espaço aéreo acontece numa altura em que pode estar iminente um ataque dos Estados Unidos contra o regime de Teerão.

Os Estados Unidos estão a ordenar a retirada de tropas de bases importantes no Médio Oriente como medida de precaução, avançou esta quarta-feira a agência Reuters, citando uma "autoridade norte-americana", sob anonimato.

A revelação surge após declarações de um alto funcionário iraniano também à Reuters, esta quarta-feira, que indicava que Teerão tinha avisado os países vizinhos que albergam tropas norte-americanas que atacaria as bases caso Washington atacasse o país.

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 15 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido