Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 14 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Irão. Número de mortos sobe para 2.571, segundo ONG

14 jan, 2026 - 07:35 • João Malheiro com Lusa

A maioria das vítimas eram manifestantes contra o regime de Teerão. China condena uma eventual intervenção militar norte-americana.

A+ / A-

[Notícia atualizada às 08h05]

O número de mortes na sequência dos protestos no Irão contra o regime subiu para 2.571, de acordo com a organização não-governamental (ONG) norte-americana Human Rights Activists in Iran (HRANA), esta quarta-feira.

Citada pela Reuters, a HRANA refere que destas mortes, 2.403 são de manifestantes, 147 são de pessoas associadas ao regime de Teerão, 12 eram menores de idade e pelo menos nove vítimas eram civis que não estavam envolvidas nos protestos.

É uma subida dos valores conhecidos na terça-feira, em que um oficial do Irão abordou, pela primeira vez, a mortalidade. Na altura, a fonte oficial estimava que cerca de duas mil pessoas já teriam morrido durante os confrontos entre autoridades e manifestantes.

Esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China rejeitou qualquer tipo de intervenção militar externa no Irão, em referência às palavras de Donald Trump numa publicação da Truth Social em que se dirigiu ao povo iraniano com a garantia de que "a ajuda vem a caminho".

"Tomem conta das vossas instituições! Guardem os nomes dos assassinos e dos abusadores. Vão pagar um grande preço", escreveu.

A Rússia acusa os EUA de fazer uma "intervenção externa subversiva" e diz que qualquer ameaça de um ataque norte-americano em solo iraniano é "categoricamente inaceitável".

"Quem planeia usar instabilidade externa como pretexto para repetir uma agressão contra o Irão tem de estar ciente das consequências desastrosas de tais ações", sublinhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citado pela Reuters.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse esta segunda-feira que dois cidadãos portugueses pediram ajuda para sair do Irão.

Todos os portugueses no Irão estão identificados pelo Governo e não há razões para preocupação, sublinhou o chefe da diplomacia portuguesa.

Irão admite bombardear bases norte-americanas

O ministro da Defesa iraniano, Aziz Nafizardeh, avisou esta quarta-feira que o seu país atacará as bases norte-americanas na região caso os Estados Unidos lancem uma ofensiva contra a nação persa.

"O Irão atacará as bases americanas se for atacado", afirmou o ministro da Defesa, segundo a agência de notícias local Mehr.

O ministro afirmou que "todas as bases americanas e as bases militares de outros países da região que auxiliem os EUA em ataques contra o território iraniano serão consideradas alvos legítimos".

"A resposta iraniana será dolorosa para os inimigos" caso o Irão seja atacado, declarou o oficial militar.

Em junho, Donald Trump atacou instalações nucleares no Irão numa ofensiva que, segundo os iranianos, matou mais de mil pessoas, a maioria civis.

Teerão respondeu com um ataque a uma base americana no Qatar, que teve pouco impacto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 14 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido