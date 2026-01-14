Irão. Número de mortos sobe para 2.571, segundo ONG

[Notícia atualizada às 08h05]

O número de mortes na sequência dos protestos no Irão contra o regime subiu para 2.571, de acordo com a organização não-governamental (ONG) norte-americana Human Rights Activists in Iran (HRANA), esta quarta-feira.

Citada pela Reuters, a HRANA refere que destas mortes, 2.403 são de manifestantes, 147 são de pessoas associadas ao regime de Teerão, 12 eram menores de idade e pelo menos nove vítimas eram civis que não estavam envolvidas nos protestos.

É uma subida dos valores conhecidos na terça-feira, em que um oficial do Irão abordou, pela primeira vez, a mortalidade. Na altura, a fonte oficial estimava que cerca de duas mil pessoas já teriam morrido durante os confrontos entre autoridades e manifestantes.

Esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China rejeitou qualquer tipo de intervenção militar externa no Irão, em referência às palavras de Donald Trump numa publicação da Truth Social em que se dirigiu ao povo iraniano com a garantia de que "a ajuda vem a caminho".



"Tomem conta das vossas instituições! Guardem os nomes dos assassinos e dos abusadores. Vão pagar um grande preço", escreveu.

A Rússia acusa os EUA de fazer uma "intervenção externa subversiva" e diz que qualquer ameaça de um ataque norte-americano em solo iraniano é "categoricamente inaceitável".

"Quem planeia usar instabilidade externa como pretexto para repetir uma agressão contra o Irão tem de estar ciente das consequências desastrosas de tais ações", sublinhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citado pela Reuters.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse esta segunda-feira que dois cidadãos portugueses pediram ajuda para sair do Irão.

Todos os portugueses no Irão estão identificados pelo Governo e não há razões para preocupação, sublinhou o chefe da diplomacia portuguesa.



Irão admite bombardear bases norte-americanas

O ministro da Defesa iraniano, Aziz Nafizardeh, avisou esta quarta-feira que o seu país atacará as bases norte-americanas na região caso os Estados Unidos lancem uma ofensiva contra a nação persa.

"O Irão atacará as bases americanas se for atacado", afirmou o ministro da Defesa, segundo a agência de notícias local Mehr.

O ministro afirmou que "todas as bases americanas e as bases militares de outros países da região que auxiliem os EUA em ataques contra o território iraniano serão consideradas alvos legítimos".

"A resposta iraniana será dolorosa para os inimigos" caso o Irão seja atacado, declarou o oficial militar.

Em junho, Donald Trump atacou instalações nucleares no Irão numa ofensiva que, segundo os iranianos, matou mais de mil pessoas, a maioria civis.

Teerão respondeu com um ataque a uma base americana no Qatar, que teve pouco impacto.