​Irão responsabiliza Trump pela morte de "civis inocentes"

14 jan, 2026 - 00:04 • Reuters

Governo de Teerão enviou uma carta ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Irão acusa Donald Trump de incentivar a desestabilização política, incitar à violência e ameaçar a soberania, a integridade territorial e a segurança nacional do país.

A mensagem foi deixada numa carta enviada esta terça-feira ao Conselho de Segurança das Nações Unidas pelo embaixador iraniano junto da ONU, Amir Saeid Iravani.

“Os Estados Unidos e o regime israelita assumem uma responsabilidade jurídica direta e inegável pela consequente perda de vidas civis inocentes, em particular entre os jovens”, escreveu Iravani na missiva, que foi igualmente remetida ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

O diplomata iraniano explicou que a carta foi redigida em resposta a uma publicação nas redes sociais feita por Trump no início da terça-feira, em que o Presidente norte-americano disse aos manifestantes que a ajuda ia a caminho.

Cerca de duas mil pessoas já terão morrido durante os protestos que afetam o Irão nos últimos dias. Os números foram avançados por um oficial do regime de Teerão que, citado pela Reuters, alega que as mortes quer de manifestantes quer de elementos das força de segurança são da responsabilidade de terroristas.

