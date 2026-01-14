Ouvir
  • 14 jan, 2026
Pelo menos 19 mortos após queda de guindaste na Tailândia

14 jan, 2026 - 07:56 • Redação

Há pelo menos 19 mortos e 80 feridos depois da queda de um guindaste em cima de um comboio na Tailândia.

Queda de guindaste na Tailândia. Foto: EPA
Ainda há corpos por retirar dos destroços. Foto: EPA
Segundo a Agência Reuters, um comboio descarrilou ao início da manhã desta quarta-feira após a queda de um guindaste sobre três das suas carruagens. A mesma agência avança que a queda do guindaste “matou pelo menos 19 pessoas e feriu cerca de 80”.

O acidente aconteceu na província de Nakhon Ratchasima. A informação avançada pela Agência Reuters “o comboio saiu da capital e tinha como destino a província de Ubon Ratchathani”.

A polícia local avançou à Reuters que "ainda há mais corpos nos destroços" e ainda não foram recuperados.

