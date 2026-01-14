Pelo menos 19 mortos após queda de guindaste na Tailândia

14 jan, 2026 - 07:56 • Redação
Segundo a Agência Reuters, um comboio descarrilou ao início da manhã desta quarta-feira após a queda de um guindaste sobre três das suas carruagens. A mesma agência avança que a queda do guindaste “matou pelo menos 19 pessoas e feriu cerca de 80”.
O acidente aconteceu na província de Nakhon Ratchasima. A informação avançada pela Agência Reuters “o comboio saiu da capital e tinha como destino a província de Ubon Ratchathani”.
A polícia local avançou à Reuters que "ainda há mais corpos nos destroços" e ainda não foram recuperados.