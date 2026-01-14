Ouvir
Sobe para 32 número de mortos após queda de guindaste em cima de comboio na Tailândia

14 jan, 2026 - 07:56 • Redação com Reuters

Equipamento de construção caiu em cima de um comboio em movimento no nordeste do país e esmagou três carruagens. Há ainda 66 feridos, sete dos quais em estado crítico.

Queda de guindaste na Tailândia. Foto: EPA
Queda de guindaste na Tailândia. Foto: EPA
Ainda há corpos por retirar dos destroços. Foto: EPA
Ainda há corpos por retirar dos destroços. Foto: EPA

Um comboio descarrilou ao início da manhã desta quarta-feira após a queda de um guindaste sobre três das suas carruagens, na Tailândia.

Do acidente resultaram pelo menos 32 mortos e 66 feridos, sete dos quais em estado crítico. O comboio, que estava em movimento na altura do embate, acabou por descarrilar com 171 passageiros a bordo. Ao que tudo indica, o guindaste terá colapsado, esmagando três das carruagens da composição, explica a BBC, citando fontes locais.

A Ferrovia Estatal da Tailândia está a investigar o incidente e garantiu que já está a tomar medidas legais contra a empresa responsável pelo equipamento de construção. A Italian-Thai Development Public Company Limited já lamentou o sucedido e assegurou que iria fornecer compensações às famílias daqueles que morreram ou ficaram feridos.

O acidente aconteceu na província de Nakhon Ratchasima. A informação avançada pela Agência Reuters dá conta de que “o comboio saiu da capital e tinha como destino a província de Ubon Ratchathani”. Transportava, sobretudo, estudantes e trabalhadores, uma vez que era hora de ponta.

A polícia local avançou à Reuters que "ainda há mais corpos nos destroços", que ainda não foram recuperados, pelo que o número de mortos pode vir a aumentar.

[Notícia atualizada às 15h52 de 14 de janeiro de 2026 para atualizar o número de mortos]

