Suécia confirma envio de tropas para a Gronelândia

14 jan, 2026 - 16:37 • Daniela Espírito Santo
A Suécia enviou tropas para a Gronelândia, a pedido da Dinamarca e como "parte de um grupo de países aliados". A informação foi confirmada esta quarta-feira via X, antigo Twitter, pelo primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson. Na publicação, Kristersson assegura que "alguns oficiais das Forças Armadas Suecas chegam hoje à Gronelândia".
"Fazem parte de um grupo de vários países aliados. Juntos, vão preparar os próximos passos no âmbito do exercício dinamarquês Operation Arctic Endurance", acrescentou, garantindo que o envio foi feito "a pedido da Dinamarca".
O anúncio acontece numa altura em que a Dinamarca também já confirmou que vai aumentar a sua presença militar na Gronelândia. Troels Lund Poulsen, ministro da Defesa dinamarquês, adiantou esta quarta-feira que, apesar disso, é "completamente hipotético que o Governo norte-americano lance um ataque à Gronelândia".
Em declarações citadas esta tarde pela agência Reuters, Poulsen garante que é "improvável que um país-membro da NATO ataque outro país-membro da NATO".
Mesmo assim, o país garante que terá "uma presença mais permanente no território a partir de agora".
[Notícia atualizada às 16h49 de 14 de janeiro de 2026 para acrescentar mais detalhes]