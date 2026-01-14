Ouvir
Trump diz que mortes estão a diminuir no Irão, mas não descarta ataque

14 jan, 2026 - 23:27 • Redação, com Reuters

Presidente norte-americano acredita não existir, neste momento, um plano para execuções em grande escala, em resultado da onda de protestos que varreu o Irão.

Donald Trump disse esta quarta-feira que foi informado de que as mortes ocorridas na repressão aos protestos no Irão estão a diminuir e que acredita não existir, neste momento, um plano para execuções em grande escala, apesar de as tensões entre Teerão e Washington se manterem elevadas.

Questionado sobre quem lhe transmitiu essa informação, o Presidente norte-americano respondeu tratar-se de “fontes muito importantes do outro lado”.

Trump não afastou a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana no Irão.

“Vamos acompanhar o processo”, afirmou, antes de acrescentar que a administração dos Estados Unidos recebeu uma “declaração muito positiva” por parte do Irão.

O número de mortes na sequência dos protestos no Irão contra o regime subiu para 2.571, disse esta quarta-feira com a organização não-governamental Human Rights Activists in Iran (HRANA).

Numa entrevista televisiva na segunda-feira, Trump tinha advertido que os Estados Unidos tomariam “medidas muito duras” caso as autoridades iranianas avançassem com a execução de manifestantes detidos durante os protestos generalizados.

Irão. Número de mortos sobe para 2.571, segundo ONG

Médio Oriente

Irão. Número de mortos sobe para 2.571, segundo ONG

A maioria das vítimas eram manifestantes contra o (...)

Entretanto, o Reino Unido encerrou esta quarta-feira a embaixada em Teerão, uma medida temporária.

“O Governo decidiu encerrar temporariamente a Embaixada britânica em Teerão, que passará a funcionar à distância. As recomendações de viagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros foram entretanto atualizadas para refletir esta alteração consular”, afirmou um porta-voz governamental.

O embaixador do Reino Unido e todo o pessoal consular foram evacuados com base numa avaliação de segurança e numa decisão de dar prioridade à segurança dos funcionários.

O Governo de Itália renovou o apelo aos seus cidadãos para que abandonem o Irão, devido à situação de instabilidade no país e do risco de um ataque dos Estados Unidos.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Roma, há cerca de 600 italianos a viver no Irão, a maioria na zona de Teerão.

