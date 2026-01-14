Trump diz que mortes estão a diminuir no Irão, mas não descarta ataque

Donald Trump disse esta quarta-feira que foi informado de que as mortes ocorridas na repressão aos protestos no Irão estão a diminuir e que acredita não existir, neste momento, um plano para execuções em grande escala, apesar de as tensões entre Teerão e Washington se manterem elevadas.



Questionado sobre quem lhe transmitiu essa informação, o Presidente norte-americano respondeu tratar-se de “fontes muito importantes do outro lado”.

Trump não afastou a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana no Irão.

“Vamos acompanhar o processo”, afirmou, antes de acrescentar que a administração dos Estados Unidos recebeu uma “declaração muito positiva” por parte do Irão.

O número de mortes na sequência dos protestos no Irão contra o regime subiu para 2.571, disse esta quarta-feira com a organização não-governamental Human Rights Activists in Iran (HRANA).



Numa entrevista televisiva na segunda-feira, Trump tinha advertido que os Estados Unidos tomariam “medidas muito duras” caso as autoridades iranianas avançassem com a execução de manifestantes detidos durante os protestos generalizados.