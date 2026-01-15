Autoridade da concorrência suíça abre investigação contra Microsoft

A autoridade suíça da concorrência anunciou esta quinta-feira que abriu uma investigação contra a ‘gigante’ americana Microsoft relativamente ao preço das suas licenças.

A entidade reguladora recebeu denúncias sobre aumentos muito significativos no preço das licenças relacionadas com os produtos da Microsoft na Suíça, indicou a Comissão da Concorrência (Comco) em comunicado.

Neste sentido, começou por abrir uma investigação preliminar para “examinar se esses aumentos constituem indícios de restrições ilegais à concorrência”, precisou.

Os aumentos de preços dizem respeito “nomeadamente ao produto Microsoft 365, utilizado por empresas, bem como por um grande número de administrações e entidades públicas”, acrescentou a Comco.

A investigação preliminar é uma primeira etapa durante a qual a Comco avalia eventuais restrições à concorrência que violem a legislação suíça e justifiquem ou não a abertura de uma investigação aprofundada.

Contactada pela agência France Presse (AFP), a filial suíça da Microsoft indicou que a empresa “compromete-se a respeitar a legislação suíça em matéria de concorrência e cooperará com a Comissão Suíça da Concorrência na sua investigação preliminar”.