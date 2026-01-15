A embaixada de Portugal no Irão foi encerrada temporariamente, segundo informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros esta quinta-feira.

Em comunicado, o Governo indica que todos os portugueses no Irão foram contactados e oito já abandonaram o território, numa altura de forte contestação social ao regime de Teerão, que já levou a mais de 2.500 mortos.

Há, ainda, dez cidadãos portugueses, sete dos quais com dupla nacionalidade, que quiseram permanecer no Irão.

O Ministério dos Negócio Estrangeiros volta a desaconselhar qualquer viagem para o Irão, "em face do vigente contexto de tensão e da situação de conflito armado latente na região, o que resulta em significativo risco securitário".

O governo do Irão reabriu esta quinta-feira o espaço aéreo após uma suspensão de cerca de cinco horas, segundo a página de rastreio de voos Flightradar24, face a ameaças de um ataque dos Estados Unidos.

O Irão está a ser agitado por uma nova vaga de protestos desde 28 de dezembro de 2025, iniciada em Teerão por comerciantes e setores económicos afetados pelo colapso do rial, a moeda iraniana, e pela elevada inflação, alastrando-se depois a mais de 100 cidades do país.

As autoridades iranianas receberam inicialmente com compreensão os protestos, mas entretanto endureceram a sua posição e repressão contra os manifestantes, que passaram a ser tratados como terroristas associados aos Estados Unidos e Israel, a que se juntaram entretanto relatos de condenações à pena de morte e de execuções extrajudiciais de manifestantes detidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado repetidamente as autoridades iranianas com uma intervenção militar contra a República Islâmica e instou os manifestantes a prosseguirem protestos.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se esta quinta-feira de emergência para "uma reunião informativa sobre a situação no Irão", a pedido dos Estados Unidos, anunciou o porta-voz da presidência do Conselho, atualmente nas mãos da Somália.