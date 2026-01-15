Envio de tropas europeias para a Gronelândia não vai mudar cobiça de Trump, diz Casa Branca

Apesar da Gronelândia ter anunciado que não quer ser propriedade norte-americana durante a reunião de quarta-feira, Trump continua a defender que este território deveria pertencer aos EUA e não excluiu a possibilidade de a tomar pela força.
“Não creio que tropas na Europa tenham qualquer impacto no processo de tomada de decisão do Presidente dos EUA, nem no seu objetivo de adquirir a Gronelândia”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, em Washington.