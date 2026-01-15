Envio de tropas europeias para a Gronelândia não vai mudar cobiça de Trump, diz Casa Branca

“Não creio que tropas na Europa tenham qualquer impacto no processo de tomada de decisão do Presidente dos EUA, nem no seu objetivo de adquirir a Gronelândia” , disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, em Washington.

Apesar da Gronelândia ter anunciado que não quer ser propriedade norte-americana durante a reunião de quarta-feira, Trump continua a defender que este território deveria pertencer aos EUA e não excluiu a possibilidade de a tomar pela força.

A Casa Branca afirmou esta quinta-feira que a reunião entre responsáveis norte-americanos e representantes da Dinamarca e da Gronelândia foi produtiva, mas advertiu que o envio de tropas europeias para a Gronelândia não afetará a forma como o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, encara o território.

Após a reunião na quarta-feira com Washington, o homólogo dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, já tinha reconhecido que Washington não alteraria a sua posição e interesse em adquirir a Gronelândia.

"Não conseguimos mudar a posição a posição americana", disse Rasmussen aos jornalistas, à saída da embaixada da Dinamarca em Washington, após o final da reunião.

A Alemanha, França, Noruega e Suécia já confirmaram a intenção de enviar tropas para a Gronelândia e a Dinamarca disse já ter reforçado o contingente militar.

Primeiros militares chegam à Gronelândia

Em estreita cooperação com os aliados, a França já confirmou a chegada de cerca de 15 soldados franceses à capital do território dinamarquês, Nuuk. Para esta "Operação Resistência Ártica", aterraram ainda 13 soldados alemães, três suecos e dois noruegueses.

Porém, parte deste contingente mobilidade vai permanecer a Gronelândia até sábado. Segundo o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund-Poulsen, ainda não há um número final de militares para a presença alargada da NATO no território.

O destacamento limitado tem como objetivo, por isso, enviar uma mensagem de apoio à Gronelândia enquanto se planea "uma presença maior e mais presente ao longo de 2026".



Para o ministro da Dinamarca, o envio de tropas de europeias "é crucial para mostrar que a segurança no Ártico não é apenas para o Reino da Dinamarca, mas para toda a NATO”.