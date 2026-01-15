EUA apreendem petroleiro ligado à Venezuela antes de encontro Trump–Machado

Os Estados Unidos apreenderam mais um petroleiro ligado à Venezuela, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters, esta quinta-feira. A operação teve lugar nas Caraíbas, mas as autoridades, que falaram sob condição de anonimato, não identificaram a embarcação.

Esta é a sexta apreensão nas últimas semanas de navios que transportavam petróleo venezuelano ou que o tinham feito no passado.

A notícia surge antes de uma reunião prevista para esta quinta-feira entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a líder da oposição venezuelana e vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025, María Corina Machado.

Na semana passada, Trump sugeriu que a opositora venezuelana lhe atribuísse o Prémio Nobel da Paz.

“Ouvi dizer que ela queria fazer isso. Seria uma grande honra”, afirmou o Presidente norte-americano, que considera merecer o galardão mais do que qualquer outra pessoa.

O Instituto Nobel da Noruega rejeitou essa possibilidade, esclarecendo que o Prémio Nobel da Paz não pode ser revogado, transferido ou partilhado com terceiros.

As declarações surgiram depois de María Corina Machado ter afirmado que gostaria de entregar ou partilhar o prémio com Trump, na sequência do ataque militar norte-americano à Venezuela que levou à retirada do poder de Nicolás Maduro.

Desde que regressou à Casa Branca, em janeiro de 2025, para um segundo mandato presidencial (2025-2029), Donald Trump tem defendido publicamente que merece o Prémio Nobel da Paz, alegando ter posto fim a pelo menos oito guerras — uma afirmação que não corresponde à realidade.