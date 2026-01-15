Justiça da Califórnia investiga Grok por sexualizar imagens

O procurador-geral da Califórnia anunciou a abertura de uma investigação à xAI devido à proliferação "online" de imagens de mulheres e crianças nuas geradas com o Grok, assistente de inteligência artificial (IA) criado pela empresa de Elon Musk.

"A xAI parece facilitar a produção em larga escala de deepfakes não consensuais utilizados para assediar mulheres e raparigas online, incluindo através da rede social X", destacou, em comunicado, o procurador-geral democrata Rob Bonta.

Esta investigação soma-se às inúmeras averiguações já em curso em vários países sobre o tema.

O procurador exortou na mesma nota a xAI "a tomar medidas imediatas" para garantir que a produção destas imagens "nunca mais acontece".

"Temos tolerância zero para a criação e distribuição, através da inteligência artificial, de imagens íntimas não consensuais ou de pornografia infantil", acrescentou.

Nas últimas semanas, cresceu a indignação internacional em torno do Grok e a sua capacidade de modificar imagens, principalmente as publicadas na rede social X, também pertencente a Elon Musk.

Alguns utilizadores aproveitaram-se desta ferramenta para publicar ou responder a mensagens contendo fotos de mulheres, acompanhadas de instruções como "veste-a em biquíni" para receber uma edição hiper-realista ("deepfake", em inglês) em troca.