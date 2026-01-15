Maria Corina Machado ofereceu medalha do Nobel da Paz a Trump

15 jan, 2026 - 21:28 • Ricardo Vieira, com Reuters
Maria Corina Machado, a líder da oposição venezuelana, ofereceu o seu prémio Nobel da Paz ao Presidente norte-americano, Donald Trump.
A revelação foi feita pela própria Maria Corina Machado, em declarações após um encontro com Trump na Casa Branca.
A líder da oposição venezuelana afirmou que entregou ao Presidente dos Estados Unidos a sua medalha do Prémio Nobel da Paz, mas não respondeu se Trump a aceitou.
Donald Trump tem vindo a dizer que merecia ter sido galardoado com o Nobel da Paz, porque já conseguiu acabar com "oito guerras", uma alegação que não é verdadeira.
A reunião na Casa Branca aconteceu depois de os EUA terem capturado o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Trump afirmou, depois, que ficaria a gerir o país e os seus recursos naturais.