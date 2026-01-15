Ouvir
Venezuela

Maria Corina Machado ofereceu medalha do Nobel da Paz a Trump

15 jan, 2026 - 21:28 • Ricardo Vieira, com Reuters

Líder da oposição venezuelana foi recebida esta quinta-feira na Casa Branca.

Maria Corina Machado, a líder da oposição venezuelana, ofereceu o seu prémio Nobel da Paz ao Presidente norte-americano, Donald Trump.

A revelação foi feita pela própria Maria Corina Machado, em declarações após um encontro com Trump na Casa Branca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A líder da oposição venezuelana afirmou que entregou ao Presidente dos Estados Unidos a sua medalha do Prémio Nobel da Paz, mas não respondeu se Trump a aceitou.

Donald Trump tem vindo a dizer que merecia ter sido galardoado com o Nobel da Paz, porque já conseguiu acabar com "oito guerras", uma alegação que não é verdadeira.

A reunião na Casa Branca aconteceu depois de os EUA terem capturado o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Trump afirmou, depois, que ficaria a gerir o país e os seus recursos naturais.

