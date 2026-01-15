Nova queda de guindaste faz dois mortos na Tailândia

15 jan, 2026 - 10:39 • Redação
A queda de um guindaste matou esta quinta-feira duas pessoas na Tailândia. O acidente aconteceu um dia depois de outro semelhante: a queda de outro guindaste matou pelo menos 32 pessoas e feriu 66 que seguiam num comboio.
De acordo com a Agência Reuters, “o guindaste colapsou e caiu na estrada acabando por esmagar dois carros”.
A informação avançada pela Reuters diz que o guindaste estava a ser utilizado para a “construção de uma estrada elevada” em Samut Sakhon, um subúrbio de Bangkok.
Ainda segundo a Reuters, a empresa responsável pela construção é a Italian-Thai, a mesma empresa responsável pelo guindaste que caiu na quarta-feira. A Reuters diz ainda que a empresa “se negou a prestar declarações”.
O ministro dos transportes tailandês, Phiphat Ratchakitprakarn, diz que é "fundamental determinar se foram acidentes ou aconteceram por outros fatores", pode ler-se na informação avançada pela Reuters.