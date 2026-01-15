Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Nova queda de guindaste faz dois mortos na Tailândia

15 jan, 2026 - 10:39 • Redação

O guindaste colapsou, acabando por atingir dois carros e matar duas pessoas.

A+ / A-
O guindaste esmagou dois carros e matou duas pessoas. Foto: EPA
O guindaste esmagou dois carros e matou duas pessoas. Foto: EPA
Queda de guindaste na Tailândia. Foto: EPA
Queda de guindaste na Tailândia. Foto: EPA

A queda de um guindaste matou esta quinta-feira duas pessoas na Tailândia. O acidente aconteceu um dia depois de outro semelhante: a queda de outro guindaste matou pelo menos 32 pessoas e feriu 66 que seguiam num comboio.

De acordo com a Agência Reuters, “o guindaste colapsou e caiu na estrada acabando por esmagar dois carros”.

A informação avançada pela Reuters diz que o guindaste estava a ser utilizado para a “construção de uma estrada elevada” em Samut Sakhon, um subúrbio de Bangkok.

Ainda segundo a Reuters, a empresa responsável pela construção é a Italian-Thai, a mesma empresa responsável pelo guindaste que caiu na quarta-feira. A Reuters diz ainda que a empresa “se negou a prestar declarações”.

O ministro dos transportes tailandês, Phiphat Ratchakitprakarn, diz que é "fundamental determinar se foram acidentes ou aconteceram por outros fatores", pode ler-se na informação avançada pela Reuters.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 15 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido