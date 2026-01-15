Trabalhador da Cruz Vermelha morto e outros cinco feridos no Irão

Um trabalhador da Cruz Vermelha iraniana foi morto e outros cinco ficaram feridos no exercício das suas funções no Irão, indicou esta quinta-feira a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).

Num comunicado, a FICV declarou estar "profundamente consternada com o assassínio de Amir Ali Latifi" e pelos "ferimentos infligidos" aos outros cinco elementos do Crescente Vermelho iraniano, a 10 de janeiro, na província de Gilan, no norte do Irão

Desde 28 de dezembro, o país iraniano é palco de uma onda de contestação popular violentamente reprimida pelas forças de segurança, que já fez pelo menos 3.428 mortos.

"Não sabemos se foi no mesmo incidente. Não temos um quadro completo do que aconteceu exatamente", disse o porta-voz da FICV em Genebra, Tommaso Della Longa.

A organização expressou a sua "solidariedade ao organismo iraniano do Crescente Vermelho e a todos os profissionais de saúde e trabalhadores humanitários que prestam uma assistência vital neste momento difícil" e apelou para que os trabalhadores humanitários "sejam protegidos".