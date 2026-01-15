Trump acusa Zelensky de ser o principal obstáculo a um acordo de paz

Donald Trump acusa o Presidente da Ucrânia de ser o principal obstáculo a um acordo de paz entre o país e a Rússia.

Numa entrevista à Reuters, o chefe de Estado norte-americano disse que Vladimir Putin "está pronto para chegar a acordo" e, quando questionado sobre qual era então o principal empecilho, o Presidente dos EUA disse apenas: "Zelensky".

"Temos de convencer o Presidente Zelensky a aceitar", reiterou.

No seguimento destas declarações, o Kremlin veio concordar com Trump e culpar o Presidente da Ucrânia pela falta de um acordo de paz.

O porta-voz do regime Dimitry Peskov manifestou, ainda, disponibilidade para acolher Steve Witkoff e Jared Kushner, duas figuras indicadas por Trump para negociar com Moscovo, numa visita a agendar em breve.

Esta quinta-feira, a Rússia lançou 82 drones contra a Ucrânia sendo que 61 foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas.

Mais de 400 edifícios residenciais na capital da Ucrânia permanecem sem aquecimento devido aos ataques russos que atingiram os sistemas de distribuição de energia e numa altura em que se registam 17 graus negativos na região.

