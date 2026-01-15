Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Venezuela

Trump ligou a Delcy: "Estamos a dar-nos muito bem com a Venezuela"

15 jan, 2026 - 02:48 • Redação, com Reuters

A conversa aconteceu na véspera do encontro entre Trump e a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado.

A+ / A-

Conversa positiva. Foi assim descrito o telefonema desta quarta-feira entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Antiga vice-presidente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez classificou a conversa como longa, produtiva e cordial, adiantando que os dois líderes discutiram uma agenda bilateral em benefício de ambos os países.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Trump, por sua vez, descreveu Rodríguez como uma “pessoa fantástica” nos seus comentários sobre o contacto telefónico.

“É alguém com quem temos trabalhado muito bem. O Marco Rubio está a lidar com ela, eu falei com ela esta manhã”, disse Trump na Casa Branca, referindo-se ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

“Tivemos uma chamada, uma chamada longa. Discutimos muitas coisas e penso que estamos a dar-nos muito bem com a Venezuela”, declarou Trump.

Delcy Rodríguez assumiu a presidência a título interino no início deste mês, depois de as forças militares norte-americanas terem capturado o Presidente Nicolás Maduro e o terem transferido para os Estados Unidos para ser julgado por acusações relacionadas com tráfico de droga.

A conversa acontece na véspera do encontro entre Trump e a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, que foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz, em 2025.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 15 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido