Trump ligou a Delcy: "Estamos a dar-nos muito bem com a Venezuela"

Conversa positiva. Foi assim descrito o telefonema desta quarta-feira entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Antiga vice-presidente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez classificou a conversa como longa, produtiva e cordial, adiantando que os dois líderes discutiram uma agenda bilateral em benefício de ambos os países.

Trump, por sua vez, descreveu Rodríguez como uma “pessoa fantástica” nos seus comentários sobre o contacto telefónico.

“É alguém com quem temos trabalhado muito bem. O Marco Rubio está a lidar com ela, eu falei com ela esta manhã”, disse Trump na Casa Branca, referindo-se ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

“Tivemos uma chamada, uma chamada longa. Discutimos muitas coisas e penso que estamos a dar-nos muito bem com a Venezuela”, declarou Trump.

Delcy Rodríguez assumiu a presidência a título interino no início deste mês, depois de as forças militares norte-americanas terem capturado o Presidente Nicolás Maduro e o terem transferido para os Estados Unidos para ser julgado por acusações relacionadas com tráfico de droga.

A conversa acontece na véspera do encontro entre Trump e a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, que foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz, em 2025.