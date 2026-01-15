Venezuelano baleado por agente do ICE em Minneapolis

Uma semana depois de um agente dos serviços de imigração (ICE) dos Estados Unidos da América (EUA) ter matado a tiro uma mulher norte-americana, um homem venezuelano foi baleado na perna por outro polícia na noite desta quarta-feira, na mesma cidade de Minneapolis. A administração Trump tem defendido uma política anti-imigração no território norte-americano e enviado agentes para todas as cidades do país, para a realização de operações de controlo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo as autoridades do ICE, a vítima vivia ilegalmente nos EUA desde 2022. Numa operação de fiscalização de trânsito, o homem desviou o carro, bateu contra um outro estacionado e começou a correr para fugir aos agentes. A tentar detê-lo, o agente foi alegadamente agredido com violência pelo venezuelano e mais duas pessoas. "Durante a perseguição, dois indivíduos saíram de um apartamento próximo e ajudaram a atacar o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura", lê-se numa publicação desta quinta-feira na rede social X (antigo Twitter) do Departamento de Segurança Interna norte-americana.

O agente diz que disparou em "legítima defesa" contra o venezuelano, "temendo pela sua vida e segurança", descrevem as autoridades. Já outros dois envolvidos apressaram-se a correr em direção ao seu apartamento e barricaram-se, mas já foram identificados pela polícia dos EUA. Tanto o homem alvejado como o agente do ICE continuam hospitalizados.

