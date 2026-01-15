Ouvir
Estados Unidos

Venezuelano baleado por agente do ICE em Minneapolis

15 jan, 2026 - 23:42 • Catarina Magalhães

Durante a operação anti-imigração dos EUA, um venezuelano foi baleado "em legítima defesa" na perna, já que o próprio atacou o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura. Depois de uma mulher morrer alvejada pelo ICE, este é o segundo caso no espaço de uma semana.

A+ / A-

Uma semana depois de um agente dos serviços de imigração (ICE) dos Estados Unidos da América (EUA) ter matado a tiro uma mulher norte-americana, um homem venezuelano foi baleado na perna por outro polícia na noite desta quarta-feira, na mesma cidade de Minneapolis.

A administração Trump tem defendido uma política anti-imigração no território norte-americano e enviado agentes para todas as cidades do país, para a realização de operações de controlo.

Segundo as autoridades do ICE, a vítima vivia ilegalmente nos EUA desde 2022. Numa operação de fiscalização de trânsito, o homem desviou o carro, bateu contra um outro estacionado e começou a correr para fugir aos agentes.

A tentar detê-lo, o agente foi alegadamente agredido com violência pelo venezuelano e mais duas pessoas.

"Durante a perseguição, dois indivíduos saíram de um apartamento próximo e ajudaram a atacar o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura", lê-se numa publicação desta quinta-feira na rede social X (antigo Twitter) do Departamento de Segurança Interna norte-americana.

O agente diz que disparou em "legítima defesa" contra o venezuelano, "temendo pela sua vida e segurança", descrevem as autoridades.

Já outros dois envolvidos apressaram-se a correr em direção ao seu apartamento e barricaram-se, mas já foram identificados pela polícia dos EUA.

Tanto o homem alvejado como o agente do ICE continuam hospitalizados.

Equipados em fatos militares de camuflagem e máscaras que tapam o rosto, os agentes do ICE continuam a ser recebidos com indignação e gritos de ordem. Foto: Olga Fedorova/EPA
Para as autoridades, a culpa da "resistência organizada contra o ICE e os agentes da autoridade federal" é dos principais líderes da cidade, nomeadamente, do governador do Minnesota, Tim Walz, e do presidente da câmara de Minneapolis, Jacob Frey.

Frey já disse dispensar dessa "narrativa de lixo" de que os agentes dispararam em legítima defesa. "Isso é uma treta", reclamou Jacob Frey quando Renee Nicole Good morreu a 7 de janeiro e, desta vez, o representante reforçou que "esta situação não é sustentável".

Trump ameaça recorrer às forças armadas se protestos continuarem

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira que poderá invocar a Lei da Insurreição para mobilizar forças militares, após vários dias consecutivos de protestos no Minnesota e nos outros estados contra a presença dos agentes ICE nas ruas.

“Se os políticos corruptos do Minnesota não obedecerem à lei e não impedirem os agitadores profissionais e insurrecionistas de atacar os patriotas do ICE, que apenas estão a tentar fazer o seu trabalho, irei aplicar a Lei da Insurreição", escreveu Trump nas redes sociais.

Nos últimos dias, o Presidente norte-americano já enviou quase três mil agentes para esta cidade.

Equipados em fatos militares de camuflagem e máscaras que tapam o rosto, os agentes do ICE continuam a ser recebidos com indignação e gritos de ordem, tendo até um popular pintado em grafiti vermelho a frase: "Enforquem Kristi Noem", referindo-se à secretária que tutela o organismo policial.

