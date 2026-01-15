Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Zelensky responde a Trump e diz que "Ucrânia nunca será um obstáculo à paz"

15 jan, 2026 - 21:03 • Catarina Magalhães, com Reuters

Trump acredita que Vladimir Putin "está pronto para chegar a acordo" e acusa Zelensky de ser o principal obstáculo a um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Perante estas declarações, o Presidente ucraniano disse que a Ucrânia nunca foi nem será um obstáculo à paz.

A+ / A-

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, respondeu esta quinta-feira ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, depois de ser acusado como o principal obstáculo a um acordo de paz entre o país e a Rússia.

"A Ucrânia nunca foi nem será um obstáculo à paz”, disse Zelensky, que conversou esta quinta-feira com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este argumento há muito defendido pelo Kremlin foi referido pelo Presidente norte-americano, em entrevista à Reuters na quarta-feira.

O chefe de Estado norte-americano disse que Vladimir Putin "está pronto para chegar a acordo" e, quando questionado sobre qual era então o principal empecilho, o Presidente dos EUA disse apenas: "Zelensky".

Trump acusa Zelensky de ser o principal obstáculo a um acordo de paz

Guerra na Ucrânia

Trump acusa Zelensky de ser o principal obstáculo a um acordo de paz

Kremlin concorda com Trump e culpa o Presidente da(...)

No seguimento destas declarações, o Kremlin veio concordar com Trump e culpar o Presidente da Ucrânia pela falta de um acordo de paz.

Esta quinta-feira, a Rússia lançou 82 drones contra a Ucrânia sendo que 61 foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas.

Mais de 400 edifícios residenciais na capital da Ucrânia permanecem sem aquecimento devido aos ataques russos que atingiram os sistemas de distribuição de energia e numa altura em que se registam 17 graus negativos na região.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)