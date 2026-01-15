Zelensky responde a Trump e diz que "Ucrânia nunca será um obstáculo à paz"

15 jan, 2026 - 21:03 • Catarina Magalhães, com Reuters
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, respondeu esta quinta-feira ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, depois de ser acusado como o principal obstáculo a um acordo de paz entre o país e a Rússia.
"A Ucrânia nunca foi nem será um obstáculo à paz”, disse Zelensky, que conversou esta quinta-feira com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.
Este argumento há muito defendido pelo Kremlin foi referido pelo Presidente norte-americano, em entrevista à Reuters na quarta-feira.
O chefe de Estado norte-americano disse que Vladimir Putin "está pronto para chegar a acordo" e, quando questionado sobre qual era então o principal empecilho, o Presidente dos EUA disse apenas: "Zelensky".
No seguimento destas declarações, o Kremlin veio concordar com Trump e culpar o Presidente da Ucrânia pela falta de um acordo de paz.
Esta quinta-feira, a Rússia lançou 82 drones contra a Ucrânia sendo que 61 foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas.
Mais de 400 edifícios residenciais na capital da Ucrânia permanecem sem aquecimento devido aos ataques russos que atingiram os sistemas de distribuição de energia e numa altura em que se registam 17 graus negativos na região.