Este modesto destacamento de tropas de reconhecimento ocorre num contexto de tensões em torno do destino da Gronelândia , que o presidente norte-americano Donald Trump disse querer tomar "de uma forma ou de outra".

Vários países europeus da NATO, incluindo a França e a Alemanha, mas não os EUA, enviavam algumas dezenas de soldados para a Gronelândia para preparar as suas forças armadas para futuros exercícios em clima frio no Ártico.

O responsável dinamarquês afirmou ter conversado com aliados da NATO, incluindo os EUA, e tê-los convidado a "virem para cá".

"É claro que os EUA, como membro da NATO, estão convidados", frisou o general Søren Andersen à agência France-Presse (AFP), numa entrevista a bordo de um navio da Marinha da Dinamarca atracado no porto de Nuuk, capital do território autónomo dinamarquês cobiçado por Donald Trump.

Os Estados Unidos da América (EUA) foram convidados a participar em exercícios militares na Gronelândia , que estão relacionados com a ameaça da Rússia para os países da NATO, adiantou esta sexta-feira o chefe do Comando Ártico dinamarquês.

Muitos especialistas veem este destacamento de tropas europeias como um "sinal estratégico" para Washington. A Casa Branca afirmou, no entanto, que o destacamento "não terá impacto" no objetivo de Donald Trump de "adquirir" a Gronelândia.

"Para mim, está relacionado com a Rússia. Tem a ver com o que está a acontecer na Ucrânia", garantiu o general dinamarquês, falando a partir do convés de helicópteros do navio patrulha Knud Rasmussen, a propósito dos exercícios militares.

"Observámos como a Rússia está a conduzir a guerra na Ucrânia e, quando a guerra na Ucrânia terminar, esperamos que com um resultado favorável para a Ucrânia, acreditamos que a Rússia irá redirecionar os recursos que está atualmente a utilizar na Ucrânia para outros teatros de operações, incluindo o Ártico", analisou.

"Portanto, para nos prepararmos para isso, precisamos simplesmente de aumentar as nossas capacidades, precisamos de treinar mais, e é exatamente isso que estamos a fazer aqui", acrescentou. O exercício Arctic Endurance terá lugar ao longo de 2026 "e talvez também no próximo ano", referiu ainda.

Søren Andersen adiantou que caças F-35 dinamarqueses, de conceção e fabrico norte-americanos, patrulharam esta sexta-feira a costa leste da Gronelândia, auxiliados por um avião cisterna francês.

Donald Trump insiste que os Estados Unidos precisam da Gronelândia para a sua segurança nacional e para conter a expansão russa e chinesa no Ártico.

Porém, o general disse que não viu "um único navio de guerra russo ou chinês na região" durante os meus dois anos e meio no comando.

"Estamos a ver, claro, que a China e a Rússia estão a cooperar no oceano Ártico. É verdade que isto está a acontecer a mil milhas náuticas daqui, mas nós vemos, e agora é o novo normal", indicou, dizendo que partilha as preocupações de Washington.