"Prémio da Paz é inseparável do laureado": Instituto Nobel reage à oferta de Corina Machado a Trump

16 jan, 2026 - 18:49 • Catarina Magalhães, com Reuters
"Independentemente do que possa acontecer à medalha, ao diploma ou ao dinheiro do prémio, o prémio é e continua a ser do laureado original que fica registado na história.”
Um dia depois de Maria Corina Machado, a líder da oposição venezuelana, oferecer a medalha ao Presidente norte-americano, Donald Trump, o Instituto Nobel reforçou esta sexta-feira o caráter intransmissível do Prémio Nobel da Paz.
Apesar disto, o instituto reconhece que não há restrições "sobre o que o laureado pode fazer com a medalha, o diploma ou prémio em dinheiro", acrescentando que Machado "tem a liberdade de guardar, doar, vender ou conceder esses artigos".
A revelação foi feita na quinta-feira pela própria Corina Machado, em declarações após um encontro com Trump na Casa Branca e, horas depois, Trump fez questão de confirmar as novidades.
“Maria ofereceu-me o seu Prémio Nobel da Paz pelo trabalho que tenho feito. Um gesto tão maravilhoso de respeito mútuo", disse o Presidente norte-americano na sua rede social Truth Social.
Para mostrar a gratidão do povo venezuelano pela deposição de Nicolás Maduro, detido a 3 de janeiro pelos EUA, a líder da oposição venezuelana já tinha revelado a intenção da oferenda no sábado, a 10 de janeiro, numa entrevista à estação televisiva norte-americana "Fox News".
“Em algum momento ofereceu-se para lhe dar o Prémio Nobel da Paz?”, perguntou a jornalista. “Bem, ainda não aconteceu", respondeu, na altura, Maria Corina Machado.
Num comunicado, o instituto já tinha afirmado que a decisão de atribuir um Prémio Nobel é "final e permanente", citando os estatutos da Fundação Nobel.
Desde a operação relâmpago de 3 de janeiro que derrubou Maduro, Trump tem dado prioridade ao acesso às vastas reservas de petróleo da Venezuela, em detrimento da restauração da democracia no país.
Porém, o Presidente norte-americano já deixou claro que considera o atual governo a melhor opção para manter a ordem.
“Estou profundamente, profundamente confiante de que teremos uma transição ordeira (para eleições)”, disse Machado numa conferência de imprensa nos EUA. No entanto, Machado afirmou que se trata de um processo delicado e complexo que levará tempo a concretizar-se.
“Isto não tem nada a ver com tensões ou relações entre Delcy Rodríguez e eu”, afirmou Corina ao referir-se à Presidente interina da Venezuela, insistindo porém que a “estrutura criminosa” que dominou a Venezuela durante anos acabará por se desmantelar a si própria. Não explicou, contudo, como isso acontecerá.
Machado fez questão de elogiar Trump e de evitar qualquer crítica direta à sua abordagem à Venezuela pós-Maduro, o que tem frustrado muitos na oposição do país.