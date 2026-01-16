"Prémio da Paz é inseparável do laureado": Instituto Nobel reage à oferta de Corina Machado a Trump

"Independentemente do que possa acontecer à medalha, ao diploma ou ao dinheiro do prémio, o prémio é e continua a ser do laureado original que fica registado na história.” Um dia depois de Maria Corina Machado, a líder da oposição venezuelana, oferecer a medalha ao Presidente norte-americano, Donald Trump, o Instituto Nobel reforçou esta sexta-feira o caráter intransmissível do Prémio Nobel da Paz. Apesar disto, o instituto reconhece que não há restrições "sobre o que o laureado pode fazer com a medalha, o diploma ou prémio em dinheiro", acrescentando que Machado "tem a liberdade de guardar, doar, vender ou conceder esses artigos". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A revelação foi feita na quinta-feira pela própria Corina Machado, em declarações após um encontro com Trump na Casa Branca e, horas depois, Trump fez questão de confirmar as novidades. “Maria ofereceu-me o seu Prémio Nobel da Paz pelo trabalho que tenho feito. Um gesto tão maravilhoso de respeito mútuo", disse o Presidente norte-americano na sua rede social Truth Social.

Para mostrar a gratidão do povo venezuelano pela deposição de Nicolás Maduro, detido a 3 de janeiro pelos EUA, a líder da oposição venezuelana já tinha revelado a intenção da oferenda no sábado, a 10 de janeiro, numa entrevista à estação televisiva norte-americana "Fox News". “Em algum momento ofereceu-se para lhe dar o Prémio Nobel da Paz?”, perguntou a jornalista. “Bem, ainda não aconteceu", respondeu, na altura, Maria Corina Machado.

Num comunicado, o instituto já tinha afirmado que a decisão de atribuir um Prémio Nobel é "final e permanente", citando os estatutos da Fundação Nobel.

Corina Machado está "confiante numa transição ordeira" para eleições na Venezuela Desde a operação relâmpago de 3 de janeiro que derrubou Maduro, Trump tem dado prioridade ao acesso às vastas reservas de petróleo da Venezuela, em detrimento da restauração da democracia no país. Porém, o Presidente norte-americano já deixou claro que considera o atual governo a melhor opção para manter a ordem.