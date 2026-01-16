Ouvir
Regulador europeu alerta companhias aéreas para não sobrevoar espaço aéreo do Irão

16 jan, 2026 - 19:15 • Reuters

Há um "elevado risco para os voos civis" sobrevoarem o espaço aéreo iraniano devido às armas e defesa aérea do Irão, alertou a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA).

O regulador da aviação da União Europeia (UE) alertou esta sexta-feira as companhias aéreas dos Estados-membros para não voarem no espaço aéreo do Irão.

“A presença e a possível utilização de uma vasta gama de armas e de sistemas de defesa aérea, combinadas com respostas estatais imprevisíveis, criam um elevado risco para os voos civis que operem a todas as altitudes e níveis de voo”, afirmou a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA).

Face às tensões em curso e à possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos da América, existe uma maior probabilidade de identificação errada no espaço aéreo iraniano.

As forças de defesa aérea iranianas já anunciaram um estado de alerta elevado na quarta-feira quando encerraram o espaço aéreo durante cinco horas, segundo a página de rastreio de voos Flightradar24.

Esta medida aconteceu numa altura em que poderia estar iminente um ataque dos Estados Unidos da América (EUA) contra o regime do Teerão.

A excepção são as ligações internacionais de e para o país do Golfo Pérsico, mediante autorização especial.

Os Estados Unidos estão a ordenar a retirada de tropas de bases importantes no Médio Oriente como medida de precaução, avançou na quarta-feira a agência Reuters, citando uma "autoridade norte-americana", sob anonimato.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado repetidamente as autoridades iranianas com uma intervenção militar contra a República Islâmica e instou na quarta-feira os manifestantes a prosseguirem protestos.

