TikTok vai apertar os controlos de idade na Europa

16 jan, 2026 - 15:45 • Reuters
O TikTok vai implementar novas tecnologias de deteção de idade por toda a Europa nas próximas semanas, numa altura em que a plataforma detida pela ByteDance enfrenta pressão regulatória para melhor identificar e remover contas pertencentes a crianças com menos de 13 anos.
Segundo a Reuters, o sistema, que até agora não era conhecido, acompanha um projeto-piloto implementado durante um ano, no Reino Unido. Analisa informações de perfil, vídeos publicados e sinais comportamentais para prever se uma conta pode pertencer a um menor.
As contas sinalizadas pela tecnologia serão analisadas por moderadores especialistas em vez de banidas automaticamente, disse o TikTok.
O lançamento surge numa altura em que as autoridades europeias analisam a forma como as plataformas verificam a idade dos utilizadores ao abrigo de rigorosas regras de proteção de dados, perante preocupações de que as abordagens atuais sejam ineficazes ou excessivamente invasivas.
No ano passado, a Austrália impôs a primeira proibição mundial de redes sociais a crianças com menos de 16 anos, enquanto o Parlamento Europeu está a pressionar por limites de idade nas plataformas de redes sociais. A Dinamarca quer proibir as redes sociais para menores de 15 anos.
O projeto-piloto no Reino Unido levou à expulsão de milhares de contas adicionais com menos de 13 anos.
Para sublinhar as tensões, um juiz estadual dos EUA, em Delaware, vai ouvir na sexta-feira a tentativa do TikTok de rejeitar um processo movido no ano passado pelos pais de cinco crianças britânicas que morreram enquanto alegadamente realizavam vídeos de partidas e desafios.
O processo alegava que os algoritmos do TikTok promoviam conteúdos perigosos para crianças, incluindo um chamado "desafio de blackout" que incentivava as pessoas a estrangularem-se.
"A ByteDance prejudicou estas crianças depois de a sua liderança saber que as suas decisões de programação estavam a resultar na morte acidental de crianças", disse o processo apresentado no Tribunal Superior do Delaware. Algumas das crianças tinham menos de 13 anos.
"As nossas mais profundas condolências permanecem com estas famílias", disse um porta-voz do TikTok. "Proibimos estritamente conteúdos que promova ou incentive comportamentos perigosos."
O TikTok, em 2022, conseguiu o arquivamento de um processo judicial separado que o acusava de causar a morte de uma menina de 10 anos.
Apesar dos esforços extensos, não existe uma forma globalmente aceite de confirmar a idade de uma pessoa preservando a privacidade, disse o TikTok. Para recursos contra proibições, a empresa utilizará a estimativa da idade facial do fornecedor de verificação Yoti, juntamente com cheques de cartão de crédito e identificação emitida pelo governo.
A Meta, empresa por trás do Facebook, Instagram e Whatsapp, também usa o Yoti para verificar as idades dos utilizadores.
O TikTok afirmou que a nova tecnologia foi construída especificamente para a Europa, para cumprir os requisitos da região. A empresa trabalhou com a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, o seu principal regulador de privacidade na UE, durante o desenvolvimento do sistema.
Os utilizadores europeus serão notificados assim que a tecnologia for lançada, indicou o TikTok.