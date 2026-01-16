TikTok vai apertar os controlos de idade na Europa

O TikTok vai implementar novas tecnologias de deteção de idade por toda a Europa nas próximas semanas, numa altura em que a plataforma detida pela ByteDance enfrenta pressão regulatória para melhor identificar e remover contas pertencentes a crianças com menos de 13 anos. Segundo a Reuters, o sistema, que até agora não era conhecido, acompanha um projeto-piloto implementado durante um ano, no Reino Unido. Analisa informações de perfil, vídeos publicados e sinais comportamentais para prever se uma conta pode pertencer a um menor. As contas sinalizadas pela tecnologia serão analisadas por moderadores especialistas em vez de banidas automaticamente, disse o TikTok. O lançamento surge numa altura em que as autoridades europeias analisam a forma como as plataformas verificam a idade dos utilizadores ao abrigo de rigorosas regras de proteção de dados, perante preocupações de que as abordagens atuais sejam ineficazes ou excessivamente invasivas. No ano passado, a Austrália impôs a primeira proibição mundial de redes sociais a crianças com menos de 16 anos, enquanto o Parlamento Europeu está a pressionar por limites de idade nas plataformas de redes sociais. A Dinamarca quer proibir as redes sociais para menores de 15 anos. O projeto-piloto no Reino Unido levou à expulsão de milhares de contas adicionais com menos de 13 anos.

Desafio regulatório Para sublinhar as tensões, um juiz estadual dos EUA, em Delaware, vai ouvir na sexta-feira a tentativa do TikTok de rejeitar um processo movido no ano passado pelos pais de cinco crianças britânicas que morreram enquanto alegadamente realizavam vídeos de partidas e desafios. O processo alegava que os algoritmos do TikTok promoviam conteúdos perigosos para crianças, incluindo um chamado "desafio de blackout" que incentivava as pessoas a estrangularem-se. "A ByteDance prejudicou estas crianças depois de a sua liderança saber que as suas decisões de programação estavam a resultar na morte acidental de crianças", disse o processo apresentado no Tribunal Superior do Delaware. Algumas das crianças tinham menos de 13 anos. "As nossas mais profundas condolências permanecem com estas famílias", disse um porta-voz do TikTok. "Proibimos estritamente conteúdos que promova ou incentive comportamentos perigosos." O TikTok, em 2022, conseguiu o arquivamento de um processo judicial separado que o acusava de causar a morte de uma menina de 10 anos.