Trump ameaça com tarifas países que não concordem com a compra da Gronelândia

16 jan, 2026 - 16:54 • Catarina Magalhães, com Reuters
O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, ameaçou esta sexta-feira poderá impor tarifas aos países que não concordem com o plano de Washington em comprar a Gronelândia.
"Posso aplicar tarifas a países se não concordarem com a aquisição da Gronelândia", disse Trump, em conferência de imprensa na Casa Branca.
O Presidente norte-americano voltou a usar o mesmo argumento para a compra do território autónomo do reino a Dinamarca: "Precisamos da Gronelândia para a segurança nacional". Trump já disse também que esta aquisição pode evitar que a Rússia ou a China a ocupem no futuro.
Tensão na Gronelândia
Apesar da Gronelândia já ter anunciado que não quer ser propriedade norte-americana durante a reunião de quarta-feira, Donald Trump continua a defender que este território deveria pertencer aos EUA e não exclui a possibilidade de a tomar pela força.
“Não creio que tropas na Europa tenham qualquer impacto no processo de tomada de decisão do Presidente dos EUA, nem no seu objetivo de adquirir a Gronelândia”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, esta quinta-feira.
Em estreita cooperação com os aliados, a França já confirmou na quinta-feira a chegada de cerca de 15 soldados franceses à capital do território dinamarquês, Nuuk. Para esta "Operação Resistência Ártica", aterraram ainda 13 soldados alemães, três suecos e dois noruegueses.