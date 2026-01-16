Trump apoia "governo tecnocrático" em Gaza

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou esta quinta-feira o seu apoio a "um Governo Tecnocrático Palestiniano recentemente nomeado" na Faixa de Gaza.

"Enquanto presidente do Conselho da Paz, estou a apoiar um Governo Tecnocrático Palestiniano recentemente nomeado, o Comité Nacional para a Administração de Gaza, apoiado pelo Alto Representante do Conselho, para governar Gaza durante o período de transição", escreveu Trump numa publicação na rede social Truth Social.

"Estes líderes palestinianos estão firmemente empenhados num futuro PACÍFICO!", salientou o Presidente norte-americano.

Esta semana, o enviado especial norte-americano, Steve Witkoff, anunciou o lançamento da segunda fase do plano para pôr fim ao conflito na Faixa Gaza, com o estabelecimento de uma administração palestiniana tecnocrata.



“Os Estados Unidos esperam que o Hamas cumpra integralmente as suas obrigações, incluindo a devolução imediata do último refém falecido. O incumprimento terá consequências graves”, escreveu Witkoff numa publicação na rede social X.



Ao abrigo do acordo de cessar-fogo, o antigo governante palestiniano e engenheiro civil Ali Shaath será o responsável por liderar a administração de transição na Faixa de Gaza.

Shaath enfrentará a tarefa complexa de reconstruir as infraestruturas devastadas do território e de remover um volume estimado em 68 milhões de toneladas de escombros e engenhos explosivos não detonados, numa altura em que Israel e o Hamas continuam a trocar ataques.

Após as anteriores guerras com Israel, os palestinianos em Gaza utilizaram os escombros da guerra como material de base para a histórica marina da Cidade de Gaza e para outros projectos. Numa entrevista a uma estação de rádio palestiniana na quinta-feira, Shaath sugeriu uma abordagem semelhante.

"Se eu trouxer bulldozers e empurrar os escombros para o mar, criando novas ilhas, novas terras, posso ganhar novo território para Gaza e, ao mesmo tempo, limpar os escombros", afirmou Shaath, sugerindo que os detritos poderiam ser removidos em três anos.