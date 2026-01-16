Ouvir
Ataque à Venezuela

"Venezuela merece respeito": Milhares exigem libertação de Nicolás Maduro em Caracas

16 jan, 2026 - 23:59 • Lusa

Marcha contra a detenção de Nicolás Maduro foi convocada pelo setor camponês e os manifestantes, vestidos na maioria em tons de verde e coordenados em gritos de ordem: "Donald Trump, não vais conseguir o que queres."

Milhares de apoiantes do Presidente venezuelano raptado pelos Estados Unidos da América (EUA), Nicolás Maduro, marcharam esta sexta-feira em Caracas para exigir a sua libertação e da sua esposa, Cilia Flores, e garantir que vão continuar a defender a Revolução Bolivariana.

"Dizemos a partir daqui a Donald Trump: não vais conseguir o que queres. Temos um povo nobre, um povo com princípios, com ideologia revolucionária", disse à agência de notícias EFE a deputada Maria Carrillo.

Milhares marcharam esta sexta-feira em Caracas, capital da Venezuela, para exigir a libertação do deposto Nicolás Maduro e da sua esposa. Foto: Miguel Gutierrez/EPA
Dirigindo-se a Maduro, afirmou: "Aqui vamos continuar a defender a Revolução Bolivariana. Conte, senhor Presidente, com as ruas de Caracas sempre cheias de gente, o povo mobilizado, até que regresse ao nosso país".

A marcha foi convocada pelo setor camponês e os manifestantes, vestidos na maioria em tons de verde, chegaram às proximidades da vice-Presidência da Venezuela, no centro da capital.

Os manifestantes venezuelanos prometem continuar com os protestos contra a deposição de Nicolás Maduro, detido a 3 de janeiro pelas forças norte-americanas, cujo ataque causou pelo menos 100 mortos, dos quais 47 militares venezuelanos, segundo as autoridades.

