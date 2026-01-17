​Blair e Rubio no "Conselho da Paz" para Gaza

17 jan, 2026 - 03:08 • Reuters
Tony Blair, antigo primeiro-ministro britânico, é um dos nomeados para o “Conselho da Paz” para a Faixa de Gaza, anunciou esta sexta-feira a Administração Trump.
A Casa Branca revelou os nomes do chamado “Conselho da Paz”, que irá, segundo o plano do Presidente Donald Trump, supervisionar a governação temporária da Faixa de Gaza.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Entre os nomes divulgados estão o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair e Jared Kushner, genro de Trump, indicou a Casa Branca.
Médio Oriente
"Estes líderes palestinianos estão firmemente empe(...)
De acordo com o plano revelado no final do ano passado, Trump presidirá ao conselho.
Israel e o grupo militante palestiniano Hamas deram o seu aval em outubro ao plano de Trump, que prevê que um órgão tecnocrático palestiniano seja supervisionado por um conselho internacional denominado “Conselho da Paz”, responsável pela governação de Gaza durante um período de transição.
O conselho inclui ainda o executivo de private equity e multimilionário Marc Rowan, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e Robert Gabriel, conselheiro de Trump, acrescentou a Casa Branca, indicando também que Nickolay Mladenov, antigo enviado das Nações Unidas para o Médio Oriente, assumirá o cargo de alto representante para Gaza.
O comunicado da Casa Branca não especifica as responsabilidades individuais de cada membro.