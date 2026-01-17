Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Blair e Rubio no "Conselho da Paz" para Gaza

17 jan, 2026 - 03:08 • Reuters

A+ / A-

Tony Blair, antigo primeiro-ministro britânico, é um dos nomeados para o “Conselho da Paz” para a Faixa de Gaza, anunciou esta sexta-feira a Administração Trump.

A Casa Branca revelou os nomes do chamado “Conselho da Paz”, que irá, segundo o plano do Presidente Donald Trump, supervisionar a governação temporária da Faixa de Gaza.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre os nomes divulgados estão o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair e Jared Kushner, genro de Trump, indicou a Casa Branca.

Trump apoia "governo tecnocrático" em Gaza

Médio Oriente

Trump apoia "governo tecnocrático" em Gaza

"Estes líderes palestinianos estão firmemente empe(...)

De acordo com o plano revelado no final do ano passado, Trump presidirá ao conselho.

Israel e o grupo militante palestiniano Hamas deram o seu aval em outubro ao plano de Trump, que prevê que um órgão tecnocrático palestiniano seja supervisionado por um conselho internacional denominado “Conselho da Paz”, responsável pela governação de Gaza durante um período de transição.

O conselho inclui ainda o executivo de private equity e multimilionário Marc Rowan, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e Robert Gabriel, conselheiro de Trump, acrescentou a Casa Branca, indicando também que Nickolay Mladenov, antigo enviado das Nações Unidas para o Médio Oriente, assumirá o cargo de alto representante para Gaza.

O comunicado da Casa Branca não especifica as responsabilidades individuais de cada membro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 17 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João