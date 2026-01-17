Ouvir
  17 jan, 2026
​Canadá e China chegam a acordo sobre carros elétricos

17 jan, 2026 - 00:29 • Reuters

Os dois países comprometeram-se a eliminar barreiras comerciais e a criar novos laços estratégicos durante a visita a Pequim do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

O Canadá e a China alcançaram, esta sexta-feira, um acordo comercial inicial que prevê uma redução significativa das tarifas sobre veículos eléctricos e colza.

Os dois países comprometeram-se a eliminar barreiras comerciais e a criar novos laços estratégicos durante a visita do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

Primeiro chefe de Governo canadiano a visitar a China desde 2017, Carney procura reconstruir as relações com o segundo maior parceiro comercial do Canadá, a seguir aos Estados Unidos, após vários meses de esforços diplomáticos.

O Canadá permitirá inicialmente a entrada de até 49 mil veículos elétricos chineses, sujeitos a uma tarifa de 6,1% ao abrigo da cláusula da nação mais favorecida, afirmou Carney após reuniões com dirigentes chineses, incluindo o Presidente Xi Jinping.

Este valor contrasta com a tarifa de 100% aplicada aos veículos elétricos chineses em 2024, durante o mandato do anterior primeiro-ministro Justin Trudeau, na sequência de medidas semelhantes adotadas pelos Estados Unidos. Em 2023, a China exportou 41.678 veículos eléctricos para o Canadá.

“Trata-se de um regresso aos níveis anteriores às recentes fricções comerciais, mas no âmbito de um acordo que promete muito mais para os canadianos”, afirmou Carney aos jornalistas. Mais tarde, acrescentou que a quota será aumentada gradualmente, atingindo cerca de 70 mil veículos dentro de cinco anos.

“Para o Canadá construir um sector de veículos eléctricos competitivo, será necessário aprender com parceiros inovadores, aceder às suas cadeias de abastecimento e estimular a procura interna”, afirmou Carney, afastando-se da justificação de Trudeau, que defendia as tarifas como forma de proteger os produtores nacionais face a fabricantes chineses subsidiados.

O alívio das tarifas sobre veículos eléctricos afasta-se da política dos Estados Unidos e levou alguns membros do Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, a criticar a decisão antes de uma esperada revisão do acordo comercial entre os EUA, o Canadá e o México.

O próprio Trump, no entanto, manifestou apoio a Carney. “É isso que ele deve fazer. É bom para ele assinar um acordo comercial. Se conseguir um acordo com a China, deve fazê-lo”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

  17 jan, 2026
