Costa promete firmeza europeia na defesa do território após tarifas de Trump

O presidente do Conselho Europeu afirmou, este sábado, que a União Europeia será firme na defesa do direito internacional do seu território, depois do Presidente dos EUA ter ameaçado cobrar taxas sobre europeus que se oponham ao controlo da Gronelândia.

"O que podemos dizer é que a União Europeia será sempre muito firme na defesa do direito internacional, seja onde for. E, claro, a começar no território dos Estados-membros da União Europeia", prometeu António Costa, numa curta conferência de imprensa após a assinatura do histórico acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

"Por agora, estou a coordenar uma resposta conjunta dos Estados-membros da União Europeia sobre este tema", disse o ex-primeiro-ministro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que irá cobrar uma taxa de importação de 10%, a partir de fevereiro, sobre mercadorias de oito países europeus, devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia.

Enaltecendo o histórico acordo que hoje foi assinado entre os dois blocos, que reforça o multlateralismo e cujas negociações demoraram mais de 25 anos, António Costa disse que a União Europeia veio cá "não apenas para afirmar a criação da maior zona económica do mundo, mas também para enviar uma mensagem muito clara ao mundo".

"Hoje em dia, o que é necessário não é conflito, mas paz; o que é necessário não são conflitos entre países, mas cooperação. O que é fundamental é defender sempre o direito internacional, seja onde for", frisou.

"Se a Rússia invadir a Ucrânia, temos de nos levantar para defender a integridade territorial, a soberania e o direito internacional na Ucrânia", tal como acontece na Venezuela, disse, reforçando que se os países querem prosperidade têm "de abrir os mercados e não fechá-los".

"Temos de abrir os mercados e não fechá-los, temos de criar zonas de integração económica e não aumentar os direitos aduaneiros", sublinhou o presidente do Conselho Europeu.