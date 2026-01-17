Ouvir
Em Destaque
Guterres defende reforma da ONU que reflita a realidade atual

17 jan, 2026 - 20:45 • Lusa

Durante evento comemorativo do 80.º aniversário da Assembleia das Nações Unidas, Guterres avisou que o sistema multilateral "está sob ameaça".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu este sábado em Londres uma reforma da organização que "reflita a realidade atual", avisando os países que querem manter privilégios podem sofrer consequências.

Num discurso num evento para assinalar o 80.º aniversário da Assembleia das Nações Unidas, que teve a sessão inaugural na capital britânica em 1946, Guterres avisou que o sistema multilateral "está sob ameaça".

"À medida que os centros de poder globais mudam, temos o potencial de construir um futuro mais justo - ou mais instável. Se quisermos torná-lo mais justo, é fundamental que o sistema internacional reflita a realidade atual", vincou.

O chefe das Nações Unidas, que assumiu a liderança da ONU em janeiro de 2017 e termina no final deste ano o segundo mandato, referiu uma série de iniciativas que lançou para reestruturar e reformar a ONU e torná-la "mais ágil, mais coordenada e mais reativa".

Uma das prioridades, referiu, é "atualizar o Conselho de Segurança e reformar a arquitetura financeira internacional injusta e desigual".

Guterres avisou que "é manifestamente do interesse daqueles que detêm mais poder estar na linha da frente da reforma" porque "aqueles que hoje tentam agarrar-se aos privilégios correm o risco de pagar o preço amanhã".

"Temos de ser suficientemente ousados para mudar", desafiou, reivindicando "um sistema multilateral robusto, reativo e com recursos adequados".

Guterres falava na abertura de um evento organizado pela Associação das Nações Unidas britânica para celebrar a criação da Assembleia das Nações Unidas na mesma sala onde teve lugar a primeira sessão em 10 de janeiro de 1946.

Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Saiba Mais
