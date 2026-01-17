Khamenei acusa Trump de incitar protestos no Irão

O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, responsabilizou este sábado o presidente Donald Trump pelas semanas de protestos que, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, resultaram em mais de 3.000 mortes. "Consideramos o presidente dos EUA um criminoso pelas vítimas, danos e difamação que infligiu à nação iraniana", disse Khamenei, de acordo com os meios de comunicação estatais iranianos. Os protestos começaram a 28 de dezembro devido às dificuldades económicas e transformaram-se em manifestações generalizadas exigindo o fim do regime clerical da República Islâmica. Trump ameaçou repetidamente intervir, incluindo a ameaça de "medidas muito duras" caso o Irão executasse manifestantes. Na sexta-feira, numa publicação nas redes sociais, agradeceu aos líderes de Teerão, dizendo que tinham cancelado os enforcamentos em massa. O Irão, por seu turno, afirmou que "não há planos para enforcar pessoas". Em comentários que pareciam responder a Trump, Khamenei disse: "Não arrastaremos o país para a guerra, mas não deixaremos os criminosos, sejam eles nacionais ou internacionais, impunes", informou a imprensa estatal. Pior vaga de protestos dos últimos anos Khamenei reconheceu que "várias milhares de pessoas morreram" durante os protestos em todo o país, que resultaram na pior onda de violência no Irão dos últimos anos. O líder supremo do Irão acusou os Estados Unidos e Israel, inimigos históricos do Irão, de orquestrarem a violência. "Os que estão ligados a Israel e aos Estados Unidos causaram danos maciços e mataram milhares de pessoas", disse, acrescentando que iniciaram incêndios, destruíram propriedade pública e incitaram o caos. "Cometeram crimes e uma grave calúnia", declarou o responsável.

A agência de notícias HRANA, com sede nos Estados Unidos, informou ter verificado 3.090 mortes, incluindo 2.885 manifestantes, e mais de 22.000 detenções. Na semana passada, o procurador-geral do Irão afirmou que os detidos enfrentariam punições severas. Entre os detidos, estavam pessoas que "auxiliaram manifestantes e terroristas que atacaram as forças de segurança e a propriedade pública" e "mercenários que pegaram em armas e espalharam o medo entre os cidadãos", afirmou. "Todos os perpetradores são 'mohareb'", disse Mohammad Movahedi Azad, segundo os meios de comunicação estatais, acrescentando que as investigações seriam conduzidas "sem clemência, misericórdia ou tolerância". 'Mohareb', um termo jurídico islâmico que significa declarar guerra contra Deus, é um crime punível com a pena de morte pela lei iraniana. Serviços de internet parcialmente restabelecidos A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o número de vítimas ou os detalhes dos distúrbios relatados pelos meios de comunicação iranianos e por grupos de defesa dos direitos humanos. A obtenção de informações foi dificultada pelos bloqueios de internet, que foram parcialmente suspensos no sábado. Entretanto, a repressão parece ter sufocado amplamente os protestos, de acordo com os residentes e os meios de comunicação estatais, e a agência de notícias semioficial Mehr noticiou no sábado que o serviço de internet tinha sido restabelecido para alguns utilizadores. O site de notícias ISNA informou que o serviço de SMS também tinha sido reativado. "As métricas mostram um ligeiro aumento da conectividade à internet no Irão esta manhã", após 200 horas de interrupção, publicou o grupo de monitorização da internet NetBlocks, no X.