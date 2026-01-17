Manifestantes na Dinamarca apoiam a Gronelândia após ameaça de anexação de Trump

Milhares de pessoas concentraram-se este sábado na Dinamarca em protestos de solidariedade com a Gronelândia, depois do presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado anexar a ilha ártica Trump afirma que a Gronelândia é vital para a segurança dos EUA devido à sua localização estratégica e ao grande fornecimento de minerais, e não descartou o uso da força para a tomar. Esta semana, várias nações europeias enviaram militares para a ilha, a pedido da Dinamarca.

Cantando "A Gronelândia não está à venda" e segurando faixas com slogans como "Tirem as mãos da Gronelândia" junto à bandeira vermelha e branca da região autónoma dinamarquesa ("Erfalasorput"), os manifestantes reuniram-se na Praça da Câmara Municipal de Copenhaga antes de marcharem em direção à embaixada dos EUA, para exigirem que os Estados Unidos respeitem o direito dos gronelandeses à autodeterminação. Na linha da frente na luta pela democracia "Estou muito grata pelo enorme apoio que nós, os gronelandeses, recebemos. Estamos também a enviar uma mensagem ao mundo de que todos precisam de acordar", disse Julie Rademacher, presidente da Uagut, uma organização de apoio aos gronelandeses na Dinamarca. "A Gronelândia e os gronelandeses tornaram-se involuntariamente a linha da frente na luta pela democracia e pelos direitos humanos", acrescentou. Os porta-vozes dos organizadores e da polícia recusaram-se a fornecer uma estimativa do número de participantes. Os protestos estavam programados para acontecer também em Nuuk, capital da Gronelândia, ainda este sábado. Autonomia significativa desde 1979 As repetidas declarações de Trump sobre a ilha desencadearam uma crise diplomática sem precedentes entre os Estados Unidos e a Dinamarca, ambos membros fundadores da aliança militar da NATO, e foram amplamente condenadas na Europa.