Manifestantes na Dinamarca apoiam a Gronelândia após ameaça de anexação de Trump

17 jan, 2026 - 15:30 • Reuters
Milhares de pessoas concentraram-se este sábado na Dinamarca em protestos de solidariedade com a Gronelândia, depois do presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado anexar a ilha ártica
Trump afirma que a Gronelândia é vital para a segurança dos EUA devido à sua localização estratégica e ao grande fornecimento de minerais, e não descartou o uso da força para a tomar. Esta semana, várias nações europeias enviaram militares para a ilha, a pedido da Dinamarca.
Tensão na Gronelândia
Cantando "A Gronelândia não está à venda" e segurando faixas com slogans como "Tirem as mãos da Gronelândia" junto à bandeira vermelha e branca da região autónoma dinamarquesa ("Erfalasorput"), os manifestantes reuniram-se na Praça da Câmara Municipal de Copenhaga antes de marcharem em direção à embaixada dos EUA, para exigirem que os Estados Unidos respeitem o direito dos gronelandeses à autodeterminação.
"Estou muito grata pelo enorme apoio que nós, os gronelandeses, recebemos. Estamos também a enviar uma mensagem ao mundo de que todos precisam de acordar", disse Julie Rademacher, presidente da Uagut, uma organização de apoio aos gronelandeses na Dinamarca.
"A Gronelândia e os gronelandeses tornaram-se involuntariamente a linha da frente na luta pela democracia e pelos direitos humanos", acrescentou.
Os porta-vozes dos organizadores e da polícia recusaram-se a fornecer uma estimativa do número de participantes. Os protestos estavam programados para acontecer também em Nuuk, capital da Gronelândia, ainda este sábado.
As repetidas declarações de Trump sobre a ilha desencadearam uma crise diplomática sem precedentes entre os Estados Unidos e a Dinamarca, ambos membros fundadores da aliança militar da NATO, e foram amplamente condenadas na Europa.
Estados Unidos
A Gronelândia, território com 57.000 habitantes e governado há séculos a partir de Copenhaga, conquistou uma significativa autonomia desde 1979, mas continua a fazer parte do Reino da Dinamarca, que controla a defesa e a política externa, além de financiar grande parte da sua administração.
Todos os cinco partidos políticos eleitos para o parlamento da Gronelândia são favoráveis à independência, mas divergem quanto ao prazo para tal mudança e, nos últimos dias, declararam preferir permanecer parte da Dinamarca a unir-se aos Estados Unidos.
Os protestos na Dinamarca foram organizados por grupos gronelandeses em cooperação com a ActionAid Dinamarca, uma ONG.
"Exigimos respeito pelo Reino da Dinamarca e pelo direito da Gronelândia à autodeterminação", afirmou Camilla Siezing, presidente da Inuit, a Associação Conjunta das Associações Locais Gronelandesas na Dinamarca.
Cerca de 17 mil gronelandeses vivem na Dinamarca, segundo as autoridades dinamarquesas.
Apenas 17% dos norte-americanos aprovam os esforços do presidente Donald Trump para adquirir a Gronelândia, e a grande maioria de democratas e republicanos opõe-se ao uso da força militar para anexar a ilha, segundo uma sondagem da Reuters/Ipsos. Trump classificou a sondagem como "falsa".