Em Destaque
Gronelândia

Manifestantes na Dinamarca apoiam a Gronelândia após ameaça de anexação de Trump

17 jan, 2026 - 15:30 • Reuters

Os protestos foram organizados por grupos gronelandeses em cooperação com a ActionAid Dinamarca, uma ONG.

Milhares de pessoas concentraram-se este sábado na Dinamarca em protestos de solidariedade com a Gronelândia, depois do presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado anexar a ilha ártica

Trump afirma que a Gronelândia é vital para a segurança dos EUA devido à sua localização estratégica e ao grande fornecimento de minerais, e não descartou o uso da força para a tomar. Esta semana, várias nações europeias enviaram militares para a ilha, a pedido da Dinamarca.

Trump ameaça com tarifas países que não concordem com a compra da Gronelândia

Tensão na Gronelândia

Trump ameaça com tarifas países que não concordem com a compra da Gronelândia

Trump continua a defender que este território dina(...)

Cantando "A Gronelândia não está à venda" e segurando faixas com slogans como "Tirem as mãos da Gronelândia" junto à bandeira vermelha e branca da região autónoma dinamarquesa ("Erfalasorput"), os manifestantes reuniram-se na Praça da Câmara Municipal de Copenhaga antes de marcharem em direção à embaixada dos EUA, para exigirem que os Estados Unidos respeitem o direito dos gronelandeses à autodeterminação.

Na linha da frente na luta pela democracia

"Estou muito grata pelo enorme apoio que nós, os gronelandeses, recebemos. Estamos também a enviar uma mensagem ao mundo de que todos precisam de acordar", disse Julie Rademacher, presidente da Uagut, uma organização de apoio aos gronelandeses na Dinamarca.

"A Gronelândia e os gronelandeses tornaram-se involuntariamente a linha da frente na luta pela democracia e pelos direitos humanos", acrescentou.

Os porta-vozes dos organizadores e da polícia recusaram-se a fornecer uma estimativa do número de participantes. Os protestos estavam programados para acontecer também em Nuuk, capital da Gronelândia, ainda este sábado.

Autonomia significativa desde 1979

As repetidas declarações de Trump sobre a ilha desencadearam uma crise diplomática sem precedentes entre os Estados Unidos e a Dinamarca, ambos membros fundadores da aliança militar da NATO, e foram amplamente condenadas na Europa.

Gronelândia foi a Washington dizer que não está à venda

Estados Unidos

Gronelândia foi a Washington dizer que não está à venda

Ministros dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia(...)

A Gronelândia, território com 57.000 habitantes e governado há séculos a partir de Copenhaga, conquistou uma significativa autonomia desde 1979, mas continua a fazer parte do Reino da Dinamarca, que controla a defesa e a política externa, além de financiar grande parte da sua administração.

Todos os cinco partidos políticos eleitos para o parlamento da Gronelândia são favoráveis à independência, mas divergem quanto ao prazo para tal mudança e, nos últimos dias, declararam preferir permanecer parte da Dinamarca a unir-se aos Estados Unidos.

Sondagem revela apoio escasso a Trump

Os protestos na Dinamarca foram organizados por grupos gronelandeses em cooperação com a ActionAid Dinamarca, uma ONG.

"Exigimos respeito pelo Reino da Dinamarca e pelo direito da Gronelândia à autodeterminação", afirmou Camilla Siezing, presidente da Inuit, a Associação Conjunta das Associações Locais Gronelandesas na Dinamarca.

Cerca de 17 mil gronelandeses vivem na Dinamarca, segundo as autoridades dinamarquesas.

Apenas 17% dos norte-americanos aprovam os esforços do presidente Donald Trump para adquirir a Gronelândia, e a grande maioria de democratas e republicanos opõe-se ao uso da força militar para anexar a ilha, segundo uma sondagem da Reuters/Ipsos. Trump classificou a sondagem como "falsa".

Tópicos
Saiba Mais
