Metsola garante apoio da União Europeia à Dinamarca e à Gronelândia

17 jan, 2026 - 22:15 • Olímpia Mairos

Presidente do Parlamento Europeu critica medidas contra aliados da NATO e sublinha que a soberania e integridade territorial da Gronelândia “não estão à venda”.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou este sábado que a União Europeia está solidária com a Dinamarca e com o povo da Gronelândia, sublinhando uma posição comum e firme.

“Fazemo-lo com determinação comum”, escreveu Metsola na rede social X, numa mensagem em que critica as recentes medidas anunciadas contra aliados da NATO.

Segundo a responsável europeia, estas decisões “não contribuirão para garantir a segurança no Ártico” e poderão, pelo contrário, ter um efeito negativo, ao “encorajar os nossos inimigos comuns e aqueles que desejam destruir os nossos valores e modo de vida”.

Roberta Metsola recorda ainda que tanto a Dinamarca como a Gronelândia têm sido claras quanto à sua posição: “A Gronelândia não está à venda e a sua soberania e integridade territorial devem ser respeitadas”.

“Nenhuma ameaça de imposição de tarifas pode alterar ou irá alterar esse facto”, conclui a presidente do Parlamento Europeu.

Também o presidente do Conselho Europeu garantiu, este sábado, que a União Europeia manterá uma posição firme na defesa do direito internacional e da integridade do seu território, na sequência de declarações do Presidente dos Estados Unidos da América que admitiu a imposição de taxas a países europeus que se oponham ao controlo da Gronelândia.

“Podemos afirmar com clareza que a União Europeia será sempre intransigente na defesa do direito internacional, em qualquer circunstância, começando naturalmente pelo território dos seus Estados-membros”, afirmou António Costa.

Os embaixadores dos 27 países da União Europeia vão reunir-se este domingo numa reunião de emergência, na sequência das declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu uma nova vaga de aumentos de tarifas sobre aliados europeus, associando-a à intenção norte-americana de adquirir a Gronelândia.

A reunião foi convocada pelo Chipre, que detém atualmente a presidência rotativa do Conselho da UE por um período de seis meses. Segundo diplomatas europeus, citados pela Reuters, o encontro está marcado para as 17h00.

O encontro deverá servir para avaliar o impacto potencial das medidas anunciadas por Washington e para definir uma posição comum da União Europeia face a uma possível escalada nas tensões comerciais transatlânticas.

