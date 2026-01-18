Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

América Latina

Confrontos entre grupos de guerrilha na Colômbia fazem 27 mortos

18 jan, 2026 - 16:54 • Reuters

Em confronto pelo controlo de uma área selvagem no sudoeste da Colômbia, pelo menos 27 membros de um grupo guerrilheiro de esquerda foram mortos em confrontos com uma fação rival. Em causa está uma região estratégica para a produção e tráfico de cocaína.

A+ / A-

Pelo menos 27 membros de um grupo guerrilheiro de esquerda na Colômbia foram mortos em confrontos com uma fação rival, numa disputa pelo controlo de uma área selvagem no sudoeste do país, informaram este domingo as autoridades militares.

Os confrontos, os mais violentos dos últimos meses, ocorreram na zona rural do município de El Retorno, no departamento de Guaviare, a 300 quilómetros (186 milhas) a sudoeste de Bogotá, segundo uma fonte militar. Trata-se de uma região

355 ex-guerrilheiros das FARC assassinados após assinatura do acordo de paz

355 ex-guerrilheiros das FARC assassinados após assinatura do acordo de paz

Do total desses assassínios confirmados desde nove(...)

Os confrontos ocorreram entre uma fação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), liderada por Néstor Gregorio Vera, conhecido pelo nome de guerra Iván Mordisco, e outra liderada por Alexander Díaz Mendoza, vulgo Calarcá Córdoba, especificou uma segunda fonte militar.

Os dois grupos faziam parte do chamado Estado-Maior Central, mas separaram-se em abril de 2024 devido a disputas internas. As vítimas eram todas do grupo de Vera, segundo duas fontes militares, que falaram sob anonimato. Um líder do grupo de Mendoza também confirmou os confrontos e as 27 mortes.

A fação guerrilheira liderada por Díaz Mendoza está atualmente em negociações de paz com o presidente Gustavo Petro, enquanto o grupo de Vera continua as hostilidades depois de o governo ter suspendido um cessar-fogo bilateral. Estas facções, agora rivais, rejeitaram um acordo de paz de 2016 que permitiu a aproximadamente 13.000 membros das FARC abandonar a luta armada e reintegrar-se na sociedade após o desarmamento.

O conflito armado na Colômbia, que se estende por mais de seis décadas e é financiado principalmente pelo narcotráfico e pela mineração ilegal, resultou em mais de 450.000 mortes e milhões de deslocados, estando os esforços de paz de Petro actualmente paralisados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João