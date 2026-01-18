Descarrilamento de comboios faz pelo menos 5 mortos em Espanha

18 jan, 2026 - 20:08 • Ricardo Vieira, com agências
Pelo menos cinco mortos e 25 feridos é o mais recente balanço do descarrilamento de dois comboios de alta velocidade, este domingo, em Córdoba, no Sul de Espanha.
Há ainda várias pessoas presas no interior das carruagens, adiantam os jornais El Mundo e El País.
O acidente aconteceu pelas 18h39 (hora de Portugal Continental), na zona de Adamuz, perto de Córdoba.
A circulação de comboios entre Madrid e Andaluzia foi suspensa na sequência do descarrilamento dos dois comboios de alta velocidade.
O jornal El Mundo refere que um dos comboios invadiu a via contrária provocando também o descarrilamento da outra composição.
O comboio da empresa Iryo, que esteve na origem do acidente, transportava cerca de 300 passageiros.
O comboio da Iryo fazia a ligação entre Málaga e Madrid. O outro comboio ligava Madrid a Huelva.
No local estão várias ambulâncias e dezenas de operacionais.
"O acidente ocorrido em Adamuz (Córdova) obrigou à mobilização de serviços de emergência para o local da ocorrência", indica InfoAdif, um serviço de informação sobre a ferrovia em Espanha.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, está a acompanhar a situação.
[notícia atualizada às 21h15 - com informação de 25 feridos graves]