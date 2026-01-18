Dois comboios de alta velocidade descarrilam em Espanha

Pelo menos dois mortos e vários feridos é o balanço provisório do descarrilamento de dois comboios de alta velocidade em Córdoba, no Sul de Espanha, avançou a Guardia Civil.

Várias pessoas estão presas no interior das carruagens, adianta o jornal El Mundo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O acidente aconteceu na zona de Adamuz, perto de Córdoba.

A circulação de comboios entre Madrid e Andaluzia foi suspensa na sequência do descarrilamento dos dois comboios de alta velocidade.

O jornal El Mundo refere que um dos comboios invadiu a via contrária provocando também o descarrilamento da outra composição.

No local estão várias ambulâncias e dezenas de operacionais.

"O acidente ocorrido em Adamuz (Córdova) obrigou à mobilização de serviços de emergência para o local da ocorrência", indica InfoAdif, um serviço de informação sobre a ferrovia em Espanha.

