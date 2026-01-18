Incêndios no Chile fazem pelo menos 16 mortos. Governo declara catástrofe

O Governo do Chile declarou o estado de catástrofe em duas regiões do sul do país, depois de incêndios florestais de rápida propagação terem causado pelo menos 16 mortos e forçado a evacuação de cerca de 20 mil pessoas, segundo a agência Reuters.

O Presidente Gabriel Boric anunciou as medidas de emergência para as regiões de Ñuble e Biobío, situadas a cerca de 500 quilómetros a sul de Santiago.

A decisão surge numa altura em que os incêndios se intensificaram devido a ventos fortes e às elevadas temperaturas de verão naquela parte do planeta. A declaração permite a mobilização das forças armadas em articulação com as agências civis, para apoiar o combate às chamas e as operações de evacuação.

De acordo com a Corporação Nacional Florestal (CONAF), estavam ativos 24 incêndios em todo o país na manhã de domingo, sendo os mais graves precisamente nas regiões de Ñuble e Biobío.

“Perante a gravidade dos incêndios florestais em curso, decidi declarar estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío. Todos os recursos estão disponíveis”, escreveu Gabriel Boric numa publicação na rede social X.