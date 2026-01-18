Ouvir
Incêndios no Chile fazem pelo menos 16 mortos. Governo declara catástrofe

18 jan, 2026 - 19:43 • Olímpia Mairos , com Reuters

Incêndios de grande dimensão já destruíram centenas de habitações e obrigaram à evacuação de cerca de 20 mil pessoas no sul do país.

O Governo do Chile declarou o estado de catástrofe em duas regiões do sul do país, depois de incêndios florestais de rápida propagação terem causado pelo menos 16 mortos e forçado a evacuação de cerca de 20 mil pessoas, segundo a agência Reuters.

O Presidente Gabriel Boric anunciou as medidas de emergência para as regiões de Ñuble e Biobío, situadas a cerca de 500 quilómetros a sul de Santiago.

A decisão surge numa altura em que os incêndios se intensificaram devido a ventos fortes e às elevadas temperaturas de verão naquela parte do planeta. A declaração permite a mobilização das forças armadas em articulação com as agências civis, para apoiar o combate às chamas e as operações de evacuação.

De acordo com a Corporação Nacional Florestal (CONAF), estavam ativos 24 incêndios em todo o país na manhã de domingo, sendo os mais graves precisamente nas regiões de Ñuble e Biobío.

“Perante a gravidade dos incêndios florestais em curso, decidi declarar estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío. Todos os recursos estão disponíveis”, escreveu Gabriel Boric numa publicação na rede social X.

O ministro da Segurança, Luis Cordero, confirmou aos jornalistas que 15 das mortes ocorreram na região de Biobío. A este número soma-se uma vítima mortal registada em Ñuble no sábado, elevando o balanço total para 16 mortos.

Segundo as autoridades, os incêndios já consumiram cerca de 8.500 hectares nas duas regiões, colocando várias comunidades em risco e levando à emissão de ordens de evacuação. A agência chilena de resposta a desastres, Senapred, indicou que quase 20 mil pessoas foram retiradas das suas casas e que pelo menos 250 habitações ficaram destruídas.

As autoridades sublinham que as condições meteorológicas adversas, nomeadamente os ventos fortes e as temperaturas elevadas, têm contribuído para a rápida propagação das chamas e dificultado o trabalho dos bombeiros. Grande parte do país encontra-se sob alerta de calor extremo, com temperaturas que podem atingir os 38 graus Celsius entre Santiago e Biobío.

O Chile e a Argentina têm sido afetados por sucessivas ondas de calor desde o início do ano. Na Argentina, incêndios de grandes dimensões atingiram recentemente a região da Patagónia, provocando também prejuízos significativos.

